سياسة
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أردوغان للبرهان: تركيا مستعدة للتوسط لحل الخلافات بين السودان والإمارات
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في اتصال هاتفي مع رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، أن تركيا مستعدة للتوسط لحل الخلافات بين السودان والإمارات العربية المتحدة، مشدداً على أهمية ضمان السلام والاستقرار في السودان.
أردوغان للبرهان: تركيا مستعدة للتوسط لحل الخلافات بين السودان والإمارات
لقاء سابق بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان. / صورة: AA
13 ديسمبر 2024

ووفقاً لبيان صادر عن دائرة الاتصال بالرئاسة التركية اليوم الجمعة، نوقش خلال الاتصال تعزيز العلاقات الثنائية بين تركيا والسودان، فضلاً عن بحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية.

وفي مستهل الاتصال أشار الرئيس أردوغان إلى الجهود التي بذلتها تركيا مؤخراً من خلال "محادثات أنقرة" التي أُطلقت بهدف حل النزاع القائم بين الصومال وإثيوبيا، وأسفرت عن التوصل إلى اتفاق يسهم في تحقيق السلام والاستقرار في منطقة القرن الإفريقي.

ولفت الرئيس التركي إلى أهمية هذه المحادثات في تعزيز التعاون بين البلدين، مؤكداً التزام تركيا دعم مبادرات السلام في المنطقة.

وفي ما يتعلق بالسودان، أعرب أردوغان عن استعداد بلاده للتوسط في حلّ الخلافات بين السودان والإمارات العربية المتحدة.

وأكد أردوغان ضرورة ضمان السلام والاستقرار في السودان، والحفاظ على وحدة أراضيه وسيادته، مشدداً على أهمية عدم السماح بتحويل السودان إلى ساحة للتدخلات الأجنبية.

واعتبر الرئيس التركي أن هذه القضايا تمثل التزامات أساسية لتركيا التي تواصل دعمها لاستقرار المنطقة.

من جهة أخرى، تَطرَّق الرئيس التركي إلى الأوضاع في سوريا، مؤكداً أن الشعب السوري وصل إلى مرحلة جديدة يمكنه من خلالها تحديد مستقبله بعد 13 عاماً من الأزمة.

وأوضح أردوغان أن تركيا ستظلّ تدعم الجهود الدولية الهادفة إلى الحفاظ على وحدة سوريا السياسية وسلامة أراضيها، مشدداً على أهمية دور تركيا في هذه العملية لتحقيق الاستقرار في المنطقة.

وفي ختام الاتصال أبدى الرئيس التركي التزامه المستمر تعزيز التعاون مع السودان والدول الإقليمية لتحقيق الأهداف المشتركة في الأمن والسلام، معبّراً عن استعداد بلاده للمساهمة في حلّ النزاعات في المنطقة والتصدي للتحديات التي تواجهها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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