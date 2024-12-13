سياسة
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لبنان يواجه أوقاتاً صعبة مع استمرار النزوح وخروقات إسرائيلية متصاعدة
قال برنامج الأغذية العالمي، اليوم الجمعة، إن لبنان يواجه أوقاتاً صعبة للغاية مع استمرار النزوح، على خلفية تواصل الخروقات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار مع حزب الله.
لبنان يواجه أوقاتاً صعبة مع استمرار النزوح وخروقات إسرائيلية متصاعدة
عدد الخروقات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار منذ سريانه قبل 15 يوماً وصل إلى 215 حتى مساء الخميس..  ما أوقع إجمالاً 29 قتيلاً و31 جريحاً وفق وزارة الصحة ووكالة الأنباء اللبنانيتين / صورة: AFP
13 ديسمبر 2024

وحتى مساء الخميس، وصل عدد الخروقات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار منذ سريانه قبل 15يوماً إلى 215، ما أوقع إجمالاً 29 قتيلاً و31 جريحاً، وفق وزارة الصحة ووكالة الأنباء اللبنانيتين.

وأضاف البرنامج الأممي، في منشور على حسابه عبر منصة إكس، أن "لبنان يواجه أوقاتاً صعبة للغاية".

وأوضح أن "النزوح يستمر في هذه المرحلة الطارئة الجديدة، ولا يزال الوصول إلى عديد من المجتمعات صعباً".

كما ناشد برنامج الأغذية العالمي "تقديم الدعم لاستجابته الطارئة وبرامجه المعتادة لمساعدة 2.2 مليون شخص، حيث تفوق الاحتياجات الموارد المتوفرة حالياً".

ومنذ 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي يسود اتفاق هش لوقف إطلاق النار بين الاحتلال إسرائيلي وحزب الله، أنهى قصفاً متبادلاً بدأ في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ثم تحول إلى حرب واسعة بداية من 23 سبتمبر/أيلول الماضي.

وخلَّف العدوان الإسرائيلي على لبنان 4 آلاف و54 قتيلاً و16 ألفاً و654 جريحاً، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، إضافةً إلى نزوح نحو مليون و400 ألف شخص، وجرى تسجيل معظم الضحايا والنازحين بعد تصعيد العدوان في 23 سبتمبر/أيلول الماضي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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