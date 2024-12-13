سياسة
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بايدن يصدر استراتيجية لمواجهة كراهية المسلمين والعرب في الولايات المتحدة
أصدر الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الخميس، استراتيجية طال انتظارها لمواجهة كراهية المسلمين والعرب التي ازدادت بشكل حاد منذ اندلاع الحرب في غزة، ودعا إلى مواصلة العمل من أجل الحد من التمييز والتحيز.
بايدن يصدر استراتيجية لمواجهة كراهية المسلمين والعرب في الولايات المتحدة
زيادة غير مسبوقة في معاداة المسلمين والعرب في الولايات المتحدة بسبب دفاعهم عن فلسطين / صورة: AFP
13 ديسمبر 2024

جاء نشر الوثيقة المؤلفة من 64 صفحة قبل أسابيع من تنصيب الرئيس السابق دونالد ترمب الذي كان قد فرض حظر سفر على مواطني بعض الدول ذات الأغلبية المسلمة خلال ولايته الأولى، قبل أن يلغيه بايدن في أول يوم له في منصبه.

وتتطابق هذه الاستراتيجية مع أخرى شاملة لمكافحة معاداة السامية أصدرها البيت الأبيض في سبتمبر/أيلول 2023، كما تأتي بعد أكثر من عام على مقتل الطفل وديع الفيومي البالغ من العمر ست سنوات طعناً على يد رجل استهدفه هو ووالدته لأنهما أمريكيان من أصل فلسطيني.

وفي مقدمة الاستراتيجية، وصف بايدن الهجوم على الطفل، وهو من شيكاغو، ووالدته، بأنه "عمل شنيع"، وأشار إلى ارتفاع جرائم الكراهية ضد المسلمين والعرب والتمييز والتنمر الذي وصفه بأنه خاطئ وغير مقبول.

وكتب بايدن: "يستحق المسلمون والعرب العيش بكرامة والتمتع بكل الحقوق إلى أقصى حد جنباً إلى جنب مع جميع الأمريكيين". وأضاف: "السياسات التي تؤدي إلى تمييز ضد مجتمعات بأكملها خاطئة ولا تحمي سلامتنا".

وزادت حدة العنصرية ضد المسلمين والعرب منذ بدأت إسرائيل، وبدعم أمريكي، في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 بارتكاب إبادة في غزة خلّفَت حتى الآن أكثر من 150 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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