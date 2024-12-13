وبدأت عقيلة الرئيس التركي كلمتها في الاجتماع الذي عُقد في قصر دولمة بهجة في مدينة إسطنبول، بشكر المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، أناكلوديا روسباخ، التي أدارت الاجتماع.

وأكدت أمينة أردوغان أهمية قضايا البيئة والاستدامة، مشددةً على ضرورة اتخاذ خطوات جادة لمواجهة التحديات البيئية.

وأوضحت أن الاجتماع الأول للمجلس عُقد عام 2023، فيما استضافت تركيا الاجتماع الثاني في يونيو/حزيرن عام 2024.

ولفتت أمينة أردوغان الانتباه إلى سرعة استنزاف الموارد الطبيعية التي يمكن للطبيعة أن تعوضها، موضحةً أن عام 2024 شهد تجاوز الحد الأقصى المسموح به لارتفاع درجات الحرارة العالمية وهو 1.5 درجة مئوية.

وأشارت إلى أن الكوارث المرتبطة بتغير المناخ وصلت إلى مستويات قياسية، ما أدى إلى نزوح ملايين الأشخاص حول العالم. وفي هذا السياق، شددت على أهمية إعادة النظر في أنماط الإنتاج والاستهلاك العالمية.

وأوضحت أردوغان أن نهج "صفر نفايات" يوفر خريطة طريق فعالة لمواجهة تغير المناخ، مشيرةً إلى ضرورة توسيع هذا النهج برؤية عالمية.

وأعلنت عن تحضيرات لإحياء يوم 30 مارس/آذار، الذي يصادف اليوم العالمي لصفر نفايات، من خلال فاعليات رفيعة المستوى.

كما أكدت أهمية تسليط الضوء على قصص النجاح مثل بلدية "كاميكاستو" اليابانية التي استطاعت إعادة تدوير أكثر من 80% من نفاياتها.

وذكرت أردوغان أن عام 2025 سيشهد تنظيم منتدى "صفر نفايات وتغير المناخ"، الذي يهدف إلى تعزيز التعاون الدولي، وسيجري خلاله اتخاذ خطوات ملموسة لدعم مشاريع "صفر نفايات".

كما شددت على ضرورة إدخال دروس خاصة بـ"التوعية البيئية" في المناهج الدراسية لتعزيز الوعي بين الشباب وتشجيعهم على المشاركة في هذه المبادرات.

واختُتم الاجتماع بتأكيد الحاجة إلى القيادة العالمية والتعاون الدولي، حيث أعرب المشاركون عن دعمهم للمبادرات المتعلقة بـ"صفر نفايات".

وأطلقت تركيا مشروع "صفر نفايات" عام 2017 بمبادرة من أمينة أردوغان، بهدف مكافحة تأثير النفايات والمخلّفات في البيئة، وتغيير العادات الاستهلاكية للناس، والتعامل مع تلك النفايات من خلال إعادة تدويرها والاستفادة منها بعد فصلها حسب أصنافها من المنبع، وذلك بهدف تحقيق نسبة إعادة تدوير تصل إلى 60% في 2030.

وفي منتصف ديسمبر/كانون الأول 2022، وافقت الأمم المتحدة على قرار مشروع "صفر نفايات"، الذي قدمته تركيا في إطار خطط التنمية المستدامة ومكافحة التغير المُناخي.

وجاءت موافقة الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع على القرار الذي قدمته تركيا بشكل رئيسي، وتقدمت به 105 دول بشكل مشترك. وبهذا القرار أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة تاريخ 30 مارس/آذار يوماً عالميّاً لـ"صفر نفايات".