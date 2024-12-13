جاء ذلك خلال كلمة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، في المؤتمر الثامن لحزب العدالة والتنمية الحاكم بولاية صقاريا شمال غربي تركيا.

وأضاف: "السجون تحت الأرض في دمشق أبلغ رد على من كانوا يشككون في الثورة في سوريا ويمجِّدون عهد الأسد".

وأردف: "لقد أدَّينا واجب الأخوّة عبر احتضان أشقائنا السوريين، ولم نفعل ذلك بتذمر بل عن وعي بأننا أنصار للمهاجرين".

وفي 8 ديسمبر/كانون الأول الجاري سيطرت الفصائل السورية على العاصمة دمشق وقبلها مدن أخرى، مع انسحاب قوات النظام السوري المنهار من المؤسسات العامة والشوارع، لينتهي بذلك عهد دام 61 عاماً من حكم نظام حزب البعث و53 سنة من حكم عائلة الأسد.