سياسة
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بمشاركة دولية.. انطلاق "القمة الدولية للاتصال الاستراتيجي" في إسطنبول
انطلقت في مدينة إسطنبول، الجمعة، أعمال "القمة الدولية للاتصال الاستراتيجي" التي تنظمها دائرة الاتصال بالرئاسة التركية، لمناقشة قضايا تخص الذكاء الصناعي.
بمشاركة دولية.. انطلاق "القمة الدولية للاتصال الاستراتيجي" في إسطنبول
وتعد "القمة الدولية للاتصال الاستراتيجي" من أبرز الأحداث التي تجمع رواد صناعة الاتصال في العالم / صورة: AA
13 ديسمبر 2024

ومن المقرر أن تقام أعمال القمة في نسختها الرابعة يومَي الجمعة والسبت، تحت شعار "الذكاء الصناعي في مجال الاتصال: التوجهات والتحديات والتحولات".

وحضر افتتاح القمة جودت يلماز نائب الرئيس التركي، ورئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون، فيما أرسل الرئيس رجب طيب أردوغان، رسالة مصورة إليها.

وتعد "القمة الدولية للاتصال الاستراتيجي" من أبرز الأحداث التي تجمع رواد صناعة الاتصال في العالم.

وتتناول النسخة الرابعة للقمة أحدث التطورات والمستجدات في مجال الذكاء الاصناعي من خلال سلسلة فعاليات ونقاشات تدور حول محور "الذكاء الصناعي في مجال الاتصال: التوجهات والتحديات والتحولات".

وتنظَّم القمة بمشاركة نخبة من المفكرين والمتخصصين من مختلف أنحاء العالم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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