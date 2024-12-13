وأعلنت الرئاسة الفرنسية في بيان، اليوم الجمعة، تعيين بايرو البالغ (73 عاماً) رئيساً جديداً للوزراء، وتكليفه بتشكيل الحكومة.

ويواجه بايرو تحديات كبيرة لتشكيل حكومة قادرة على الصمود في وجه مذكرات حجب الثقة في الجمعية الوطنية (البرلمان) التي لا تتمتع أي من الكتل فيها بغالبية مطلقة، إلى جانب مهمة إقرار ميزانية عام 2025.

وأصبح بايرو بعد تعيينه، سادس رئيس وزراء في عهد الرئيس ماكرون، الذي يحكم البلاد منذ عام 2017.

وكان بايرو عضواً في البرلمان لعدة دورات بين عامي 1986 و2012، وعمدة مدينة باو الجنوبية لمدة تقترب من 10 سنوات.

كما كان عضواً في البرلمان الأوروبي، وشغل منصب وزير التعليم بين عامي 1993 و1997، ووزيراً للعدل في 2017 خلال فترة الرئيس ماكرون.

ويرأس بايرو الحركة الديمقراطية "موديم" الوسطية التي أسسها، ويعد من المقربين من ماكرون وداعماً كبيراً له منذ توليه الرئاسة في فرنسا.