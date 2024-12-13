سياسة
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فرنسا.. ماكرون يعيِّن فرانسوا بايرو رئيساً جديداً للوزراء
عيّن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، فرانسوا بايرو، من اليمين الوسط، رئيساً جديداً للوزراء، خلفاً لميشال بارنييه الذي حجب البرلمان الثقة عنه في 4 ديسمبر/كانون الأول الجاري.
فرنسا.. ماكرون يعيِّن فرانسوا بايرو رئيساً جديداً للوزراء
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الجديد فرانسوا بايرو / صورة: Reuters
13 ديسمبر 2024

وأعلنت الرئاسة الفرنسية في بيان، اليوم الجمعة، تعيين بايرو البالغ (73 عاماً) رئيساً جديداً للوزراء، وتكليفه بتشكيل الحكومة.

ويواجه بايرو تحديات كبيرة لتشكيل حكومة قادرة على الصمود في وجه مذكرات حجب الثقة في الجمعية الوطنية (البرلمان) التي لا تتمتع أي من الكتل فيها بغالبية مطلقة، إلى جانب مهمة إقرار ميزانية عام 2025.

وأصبح بايرو بعد تعيينه، سادس رئيس وزراء في عهد الرئيس ماكرون، الذي يحكم البلاد منذ عام 2017.

وكان بايرو عضواً في البرلمان لعدة دورات بين عامي 1986 و2012، وعمدة مدينة باو الجنوبية لمدة تقترب من 10 سنوات.

كما كان عضواً في البرلمان الأوروبي، وشغل منصب وزير التعليم بين عامي 1993 و1997، ووزيراً للعدل في 2017 خلال فترة الرئيس ماكرون.

ويرأس بايرو الحركة الديمقراطية "موديم" الوسطية التي أسسها، ويعد من المقربين من ماكرون وداعماً كبيراً له منذ توليه الرئاسة في فرنسا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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