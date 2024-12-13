سياسة
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وزير الخارجية التركي يعلن انتهاء مؤتمر السفراء الخامس عشر في أنقرة
أعلن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم الجمعة، انتهاء مؤتمر السفراء الأتراك الخامس عشر الذي عُقد في مدينة أنقرة في الفترة من 9 إلى 13 ديسمبر/كانون الثاني الحالي.
وزير الخارجية التركي يعلن انتهاء مؤتمر السفراء الخامس عشر في أنقرة
وزير الخارجية التركي يعلن انتهاء مؤتمر السفراء الأتراك الخامس عشر في أنقرة / صورة: AA
13 ديسمبر 2024

وقال وزير الخارجية فيدان، في منشور على منصة إكس، إن المؤتمر "شارك فيه سفراؤنا الذين يعملون في جميع أنحاء العالم والمديرون العاملون في الوزارة".

وانعقد المؤتمر تحت عنوان "تحركات تركيا الدبلوماسية وتأثيراتها العالمية"، وشهد، وفق فيدان، "تنظيم 7 حلقات نقاشية و16 جلسة موضوعية".

وتناولت فعاليات المؤتمر، كما قال وزير الخارجية التركي، عدداً من "المجالات المتعلقة بعلاقاتنا الخارجية مثل الدفاع والأمن والاقتصاد والمالية والاتصال والبنية التحتية والصناعة والنقل والعدالة والاتصال والبيئة والطاقة والهجرة والثقافة".

وأشار فيدان إلى أن "المشاركين في المؤتمر قيَّموا أهداف السياسة الخارجية لبلادنا، وبحثوا آخر التطورات في منطقتنا والعالم، بالإضافة إلى صياغة خريطة الطريق الخاصة بنا للفترة المقبلة".

وأضاف فيدان أن جلسات المؤتمر التي شارك فيها السفراء والمديرون رفقة وزراء أتراك ناقشت خطوات" تعزيز التنسيق والانسجام في علاقاتنا الخارجية وضمان معالجة عمليات اتخاذ القرار بمنهجية شاملة".

وذكر هاكان فيدان أن "الاجتماعات المستديرة والجلسات الأكاديمية ناقشت رؤيتنا المستقبلية من خلال منظور نقدي".

وشدد فيدان على أن السفراء الأتراك بعد المؤتمر "سيعودون إلى مهامهم الجديدة وهم يحملون حماسة وعزيمة جديدة، وتمثيل بلدنا بأفضل طريقة ممكنة".

وأكد أن وزارة الخارجية، ووفق نتائج المؤتمر، "ستتابع عن كثب الأهداف التي حددناها، ونعمل معاً لتنفيذ القرارات المتخذة".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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