سياسة
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كتائب القسام تتصدى لجيش الاحتلال بجباليا وسرايا القدس تقصف عسقلان
أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي قصف مدينة عسقلان ومستوطنات غلاف غزة برشقة صاروخية، فيما ذكرت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس أن مقاتليها تصدوا لقوات الاحتلال المتوغلة في مخيم جباليا شمال القطاع بقذائف الهاون.
كتائب القسام تتصدى لجيش الاحتلال بجباليا وسرايا القدس تقصف عسقلان
سرايا القدس تعلن قصف عسقلان ومستوطنات غلاف غزة برشقات صاروخية / صورة: وسائل التواصل
13 ديسمبر 2024

وقالت الكتائب في بيان نشرته على حسابها في تليغرام: "كتائب القسام تدك قوات العدو المتوغلة في منطقة البريد بمخيم جباليا شمال القطاع بقذائف الهاون من العيار الثقيل".

وذكرت في بيان ثانٍ أن مقاتليها تمكنوا من الاستيلاء على 3 طائرات "كواد كابتر" إسرائيلية في أثناء قيامها بمهام استخباراتية في حي الجنينة شرق مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

من جهتها أعلنت سرايا القدس في بيان مقتضب، بقناتها على تليغرام قصف مدينة عسقلان وقالت: "قصفنا عسقلان ومغتصبات غلاف غزة برشقات صاروخية".

كما ذكر بيان منفصل للسرايا أن مقاتليها قصفوا بقذائف الهاون تجمعات جنود الاحتلال في محيط نادي خدمات جباليا شمال قطاع غزة.

وكان جيش الاحتلال أعلن في وقت سابق الجمعة، اعتراض صاروخين أطلقا من قطاع غزة تجاه المستوطنات المحاذية للقطاع.

وقال في بيان على منصة إكس: "في أعقاب الإنذارات التي جرى تفعيلها في مدينة عسقلان (جنوب)، اعترض سلاح الجو الإسرائيلي قذيفتين صاروخيتين أطلقتا من وسط قطاع غزة".

وهذه المرة الثانية خلال نحو 72 ساعة التي يعلن فيها جيش الاحتلال رصد إطلاق صواريخ من قطاع غزة.

والأربعاء، أعلنت إسرائيل، رصد 4 صواريخ أطلقت من قطاع غزة، زعم الاحتلال أن اثنين منها سقطا بمناطق مفتوحة فيها بمحاذاة القطاع، فيما جرى اعتراض الآخرين.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إبادة جماعية في قطاع غزة خلَّفت أكثر من 151 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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