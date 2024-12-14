سياسة
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بعد 7 أشهر.. واشنطن تتسلم مواطنها المحرر من أحد سجون النظام السوري المنهار
تسلمت الولايات المتحدة مواطنها "ترافيس بيت تيمرمان"، الذي كان معتقلاً في سجون النظام في سوريا وعثر عليه مؤخراً بعد تحريره من السجن، على خلفية انهيار النظام.
بعد 7 أشهر.. واشنطن تتسلم مواطنها المحرر من أحد سجون النظام السوري المنهار
إدارة الشؤون السياسية في حكومة الإنقاذ السورية تشرف على تسليم تيمرمان للجانب الأمريكي / صورة: AP
14 ديسمبر 2024

ونقلت وكالة أسوشييتد برس، الجمعة، عن مسؤول أمريكي لم تذكر اسمه، أن مروحية عسكرية أمريكية نقلت تيمرمان، إلى خارج سوريا.

وقال تيمرمان في مقابلات صحفية عقب العثور عليه، إن قوات حدودية ألقت القبض عليه واعتقلته في أثناء إقامته في منطقة جبلية بين لبنان وسوريا قبل 7 أشهر.

وذكر أنه جرى تحريره من السجن مثل بقية المعتقلين بعد انهيار النظام السوري في 8 ديسمبر/كانون الأول الجاري، وأشار إلى أنه اعتُقل في سجن "فرع فلسطين" المعروف بشدة التعذيب في العاصمة دمشق.

وأوضح تيمرمان، أنه ذهب إلى أوروبا في مارس/آذار الماضي، وانتقل إلى مدينة زحلة شرقي لبنان، في مايو/أيار الماضي، ثم ذهب منها إلى سوريا.

وفي وقت سابق، أعلنت شرطة ولاية ميسوري الأمريكية أن آخر اتصال مع تيمرمان، جرى في 2 يونيو/حزيران الماضي.

وقالت الشرطة، في بيان، إن تيمرمان، شوهد آخر مرة في 28 مايو/أيار الماضي، في كنيسة بالعاصمة المجرية بودابست.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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