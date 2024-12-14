‎وشدد عباس خلال لقائه رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، في روما، على "أهمية حشد الجهود لدعم مسعى فلسطين لنيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، والحصول على المزيد من الاعترافات الدولية بها"، مطالباً إيطاليا بالاعتراف بدولة فلسطين.

والأربعاء، وصل عباس، العاصمة الإيطالية روما، في زيارة غير محددة المدة، والتقى فيها الخميس بابا الفاتيكان فرنسيس.

وأطلع عباس ميلوني، على آخر تطورات القضية الفلسطينية، في ظل استمرار الكارثة الإنسانية جراء الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة، وفق وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا".

وأكد خلال اللقاء ضرورة وقف إطلاق النار بغزة وانسحاب إسرائيل من كامل القطاع، في ظل استمرار الكارثة الإنسانية جراء حرب الإبادة التي تشنها تل أبيب.

وتطرق عباس، إلى "التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، واستمرار جرائم المستوطنين، وعمليات القتل واقتحامات المدن والبلدات والقرى والمخيمات الفلسطينية وإنشاء المستوطنات".

‎وشدد الرئيس الفلسطيني على "ضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن 2735 بشأن الوقف الفوري لإطلاق النار وانسحاب قوات الاحتلال من كامل قطاع غزة، والإسراع في إدخال المساعدات الإنسانية، وتمكين السلطة الفلسطينية من استلام مهامها في قطاع غزة".

وفي مايو/أيار الماضي، أعلنت إسبانيا والنرويج وإيرلندا اعترافها رسمياً بدولة فلسطين، وتبعتها سلوفينيا وأرمينيا في يونيو/حزيران الذي تلاه، ما يرفع عدد الدول التي تعترف بفلسطين إلى 149 من أصل 193 دولة عضو بالأمم المتحدة.