سياسة
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دون الجزم بتاريخ إبرامها.. سوليفان: قريبون من التوصل إلى صفقة تبادل في غزة
أفاد مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، بوجود تقدم بشأن التوصل إلى صفقة تبادل محتجزين في قطاع غزة، مشيراً إلى أنها قريبة التحقق.
دون الجزم بتاريخ إبرامها.. سوليفان: قريبون من التوصل إلى صفقة تبادل في غزة
سوليفان: قريبون من التوصل إلى صفقة تبادل في غزة / صورة: AP
14 ديسمبر 2024

وأضاف سوليفان في تصريحات للقناة 13 العبرية، أن الأولوية هي إعادة المحتجزين الإسرائيليين والتوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة، مؤكداً أنه لا يستطيع الجزم بأن ذلك سيحدث أو لن يحدث خلال الأسابيع القليلة المقبلة، لكنه أكد عزمه تحقيق ذلك.

من جانبه، أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتونيبلينكن، في أثناء زيارته أنقرة، أمس الجمعة، أنه رأى "مؤشرات مشجعة" على التقدم نحو وقف لإطلاق النار في قطاع غزة، الذي دمرته الحرب. فيما قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إنه توجد فرصة حقيقية لإبرام صفقة لإطلاق سراح المحتجزين في غزة.

وكانت دعوة الرئيس المنتخب دونالد ترمب للتوصل إلى اتفاق في غزة دافعاً كبيراً إلى التنازلات الأخيرة، حسب تصريحات مسؤول رفيع في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لقناة "إن بي سي". وقال المسؤول الأمريكي: لدينا ثقة لم نشهدها منذ مايو/أيار الماضي بإمكانية التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بغزة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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