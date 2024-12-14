وفي آخر إحصائية محدثة، أعلنت مصادر طبية أمس الجمعة، ارتفاع حصيلة الشهداء في القطاع منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 44 ألفاً و875 شهيداً، إضافة إلى 106 آلاف و454 مصاباً.

وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت خلال 24 ساعة 3 مجازر، أسفرت عن استشهاد 40 فلسطينياً، وإصابة 98 آخرين.

استهداف النازحين

وصباح اليوم السبت، استُشهد فلسطينيان اثنان وأُصيب آخرون في قصف إسرائيلي على مدرسة تؤوي نازحين في شارع يافا شمال شرقي مدينة غزة.

وحسب شهود عيان، فإن المدفعية الإسرائيلية أطلقت قذائفها قرب "مفترق دولة" شرق حي الزيتون وعلى حي تل الهوى جنوب المدينة.

وأضاف الشهود أن جيش الاحتلال نفذ عمليات نسف للمباني والمربعات السكنية في حي الشيخ عجلين جنوب غرب مدينة غزة، كما أطلقت الآليات الإسرائيلية نيرانها صوب المناطق الشمالية الغربية لمدينة غزة.

وكانت طائرات الاحتلال قد شنت أمس الجمعة، سلسلة غارات على أحياء المدينة، مما أدى إلى استشهاد وإصابة عدد من الفلسطينيين.

وأفادت مصادر طبية باستشهاد 3 فلسطينيين وإصابة 5 آخرين بقصف طائرات الاحتلال منزلاً في حي الزيتون جنوب شرق المدينة، كما استُشهد فلسطيني وأُصيب 3 آخرون إثر قصف الاحتلال تجمعاً مدنياً بحي الصبرة جنوب المدينة.

أما شمالي القطاع، فقد شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية، في وقت مبكر صباح اليوم السبت، غارة على منزل قرب المسجد العمري في جباليا البلد.

واستُشهد 4 فلسطينيين وأُصيب آخرون جراء قصف مقاتلة إسرائيلية منزلاً قرب "محطة خلة" في منطقة جباليا النزلة، فيما أُصيب فلسطينيان بقصف إسرائيلي استهدف منزلاً قرب "دوار النزلة".

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إن طائرات الاحتلال قصفت أمس الجمعة، منزلاً في جباليا، مما أسفر عن وقوع عدد من الشهداء والجرحى، فيما أصدر الاحتلال الإسرائيلي "أوامر إخلاء" جديدة لسكان جنوب شرق بلدة جباليا.

وذكرت "وفا" أن قوات الاحتلال نسفت عدداً من المنازل بمنطقة دوار أبو الجديان في بيت لاهيا شمال القطاع، بالتزامن مع استهداف المنطقة بالقصف المدفعي.

وأحرقت قوات الاحتلال سيارة إسعاف أمام بوابة مستشفى الشهيد كمال عدوان (شمال)، فيما قال شهود عيان إن طائرة مسيرة إسرائيلية من نوع "كواد كابتر" أطلقت نيرانها بكثافة صوب المستشفى.

وفي المحافظة الوسطى، يواصل جيش الاحتلال اليوم السبت، نسف المباني السكنية شمال غربي مخيم النصيرات.

وأطلقت دبابات الاحتلال، أمس الجمعة، القذائف والرصاص شمال غرب المخيم.

كما واصلت قوات الاحتلال نسف عدد من المباني السكنية داخل حي الجنينة شرق مدينة رفح جنوب القطاع.

واستُشهدت فلسطينية في قصف إسرائيلي استهدف خيمة تؤوي نازحين جنوبي مدينة خان يونس المجاورة.

قلق أممي

وتزامناً مع استمرار الإبادة الممنهجة التي تنفذها إسرائيل بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، يزيد الطقس السيئ الأوضاع الإنسانية سوءاً الجوية سوءاً، لا سيما مع دخول فصل الشتاء.

وقد أدت الرياح العاصفة المصحوب بالأمطار أمس الجمعة، إلى غرق واقتلاع عدد كبير من خيام النازحين، وبخاصة بالقرب من شواطئ بحر القطاع.

كما أشار نائب منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط مهند هادي في بيان اليوم السبت، إلى أن وقوع عدة ضربات بأنحاء قطاع غزة أدى إلى استشهاد العشرات وإصابة كثيرين بينهم نساء وأطفال، معتبراً أن مثل هذه الحوادث تعد تذكرة أخرى بالتكلفة البشرية التي لا تطاق للحرب.

من جهته، ذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) أن إسرائيل رفضت أكثر من 90% من 137 بعثة أرادت الأمم المتحدة وشركاؤها إرسالها إلى شمال غزة.