سياسة
3 دقيقة قراءة
إسرائيل تقصف منصات صاروخية في لبنان.. وميقاتي: جيشنا يوسع انتشاره بالجنوب
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم السبت، استهداف منصات صاروخية في لبنان، مدعياً أنها كانت جاهزة للإطلاق باتجاه إسرائيل، فيما بدأ الجيش اللبناني توسيع انتشاره جنوبي البلاد.
إسرائيل تقصف منصات صاروخية في لبنان.. وميقاتي: جيشنا يوسع انتشاره بالجنوب
الجيش اللبناني يزيل الأنقاض بقرية الخيام جنوبي البلاد / صورة: AFP
14 ديسمبر 2024

وفي بيان نشره على منصة "إكس" قال جيش الاحتلال: "هاجمت طائرة لسلاح الجو (في لبنان) منصات صاروخية معبأة وجاهزة للإطلاق وموجهة نحو الأراضي الإسرائيلية".

وأضاف أن تلك المنصات "شكّلت انتهاكاً لتفاهمات إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل"، دون أن يحدد مواقعها بشكل مفصل.

وزعم الجيش أنه "يبقى ملتزماً التفاهمات التي جرى التوصل إليها في لبنان، وينتشر في جنوب لبنان ويتحرك ضد أي تهديد ضد دولة إسرائيل ومواطنيها".​​​​​​​

في غضون ذلك، التقى رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، بالسفراء العرب المعتمدين في إيطاليا، لشرح الظروف التي يعيشها لبنان، والجهود التي أدت إلى حصول اتفاق وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل.

وقال ميقاتي في بيان إنه أوضح خلال اللقاء أن "التحدي الأساسي يتمثل في إلزام اللجنة المكلفة بمتابعة هذا الملف إسرائيل وقف خروقاتها اتفاق وقف إطلاق النار، وسحب قواتها من الأراضي اللبنانية".

وأضاف: "ننتظر تنفيذ هذه التدابير بضمانة أمريكية-فرنسية، لكننا لا نرى التزاماً إسرائيلياً". وأشار إلى أن الجيش اللبناني "بدأ توسيع انتشاره في الجنوب ومعنوياته عالية جداً، وهو يعمل على بسط سلطة الشرعية اللبنانية بهدف ألا يوجد سلاح غير السلاح الشرعي".

ومنذ 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، يسود اتفاق هش لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله، أنهى قصفاً متبادلاً بدأ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ثم تحول إلى حرب واسعة بداية من 23 سبتمبر/أيلول الماضي.

وأسفر العدوان الإسرائيلي على لبنان عن 4 آلاف و60 قتيلاً و16 ألفاً و656 جريحا، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، إضافة إلى نزوح نحو مليون و400 ألف شخص، وجرى تسجيل معظم الضحايا والنازحين بعد تصعيد العدوان في 23 سبتمبر/أيلول الماضي.

وبدعوى التصدي لـ"تهديدات من حزب الله"، ارتكبت إسرائيل 220 خرقاً لوقف إطلاق النار في لبنان حتى نهاية الخميس.

ودفعت هذه الخروقات حزب الله إلى الرد في 2 ديسمبر/كانون الأول الجاري، للمرة الأولى منذ سريان الاتفاق، بقصف صاروخي استهدف موقع "رويسات العلم" العسكري في تلال كفر شوبا اللبنانية المحتلة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us