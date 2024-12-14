سياسة
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بمشاركة تركيا.. اجتماعات وزارية دولية بالأردن لمناقشة تطورات سوريا
انطلقت في مدينة العقبة الأردنية جنوب البلاد، اليوم السبت، اجتماعات وزارية دولية لمناقشة التطورات في سوريا، هي الأولى منذ انهيار نظام بشار الأسد.
بمشاركة تركيا.. اجتماعات وزارية دولية بالأردن لمناقشة تطورات سوريا
انطلاق سلسلة اجتماعات وزارية دولية بالأردن لمناقشة تطورات سوريا بمشاركة تركيا والولايات المتحدة / صورة: Reuters
14 ديسمبر 2024

وتشارك 13 دولة في الاجتماعات، بينها تركيا والولايات المتحدة، إضافة إلى الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية والأمم المتحدة.

ووفق أجندة الاجتماعات، يعقد اجتماع لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا، التي تضم الأردن والسعودية والعراق ولبنان ومصر وأمين عام جامعة الدول العربية، بحضور وزراء خارجية الإمارات والبحرين وقطر.

وبعد ذلك تعقد اللجنة العربية اجتماعاً مع وزراء خارجية تركيا والولايات المتحدة وفرنسا، وممثلَين عن بقية أعضاء اللجنة المصغرة حول سوريا، هما المملكة المتحدة وألمانيا، إضافة إلى الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، والمبعوث الأممي حول سوريا غير بيدرسون.

كما يلتقي المشاركون في وقت لاحق بعاهل الأردن الملك عبد الله الثاني، يتبع ذلك مؤتمر صحفي مشترك لعدد من الوزراء المشاركين.

وفي 8 ديسمبر/كانون الأول الجاري سيطرت الفصائل السورية على العاصمة دمشق وقبلها مدن أخرى، مع انسحاب قوات النظام من المؤسسات العامة والشوارع، لينتهي بذلك عهد دام 61 عاماً من حكم نظام حزب البعث و53 سنة من حكم عائلة الأسد.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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