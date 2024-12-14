وتشارك 13 دولة في الاجتماعات، بينها تركيا والولايات المتحدة، إضافة إلى الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية والأمم المتحدة.

ووفق أجندة الاجتماعات، يعقد اجتماع لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا، التي تضم الأردن والسعودية والعراق ولبنان ومصر وأمين عام جامعة الدول العربية، بحضور وزراء خارجية الإمارات والبحرين وقطر.

وبعد ذلك تعقد اللجنة العربية اجتماعاً مع وزراء خارجية تركيا والولايات المتحدة وفرنسا، وممثلَين عن بقية أعضاء اللجنة المصغرة حول سوريا، هما المملكة المتحدة وألمانيا، إضافة إلى الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، والمبعوث الأممي حول سوريا غير بيدرسون.

كما يلتقي المشاركون في وقت لاحق بعاهل الأردن الملك عبد الله الثاني، يتبع ذلك مؤتمر صحفي مشترك لعدد من الوزراء المشاركين.

وفي 8 ديسمبر/كانون الأول الجاري سيطرت الفصائل السورية على العاصمة دمشق وقبلها مدن أخرى، مع انسحاب قوات النظام من المؤسسات العامة والشوارع، لينتهي بذلك عهد دام 61 عاماً من حكم نظام حزب البعث و53 سنة من حكم عائلة الأسد.