سياسة
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خلال لقاء بالقاهرة.. السيسي يبحث مع مسؤولين أمريكيين وقف إطلاق النار بغزة
بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، مع مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، ومنسق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمجلس الأمن القومي الأمريكي بريت ماكجورك، جهود التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
خلال لقاء بالقاهرة.. السيسي يبحث مع مسؤولين أمريكيين وقف إطلاق النار بغزة
الرئيس المصري يبحث مع مسؤولين أمريكيين جهود وقف إطلاق النار بغزة / صورة: الرئاسة المصرية
14 ديسمبر 2024

جاء ذلك خلال لقاء بالقاهرة، بحضور وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، ورئيس المخابرات المصرية، حسن رشاد، والسفيرة الأمريكية بالقاهرة هيرو مصطفى جارج، وفق بيان للرئاسة المصرية.

ووصل سوليفان إلى القاهرة، السبت، في زيارة غير محددة المدة، قادماً من الدوحة بعد زيارة لإسرائيل، الخميس، وبحث وقف إطلاق النار في غزة، والذي تقود مصر وقطر والولايات المتحدة وساطة بشأنه منذ أكثر من عام، وسط عراقيل إسرائيلية.

وبحث السيسي مع المسؤولين الأمريكيين مستجدات الأوضاع الإقليمية، كما استعرض الجانبان جهود التوصل إلى اتفاق لوقف لإطلاق النار وتبادل المحتجزين في غزة.

وشدد الرئيس المصري على "أهمية التحرك العاجل لإنفاذ المساعدات الإنسانية إلى القطاع، بخاصة مع دخول فصل الشتاء".

وشهد اللقاء التأكيد على حل الدولتين باعتباره الضمان الأساسي لتحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.

كما تناول "استعراض تنفيذ وسبل الحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان باعتباره نواة لجهود التهدئة الإقليمية، وكذا تطورات الوضع في سوريا". وفي هذا الصدد أكد السيسي "الأهمية القصوى للحفاظ على وحدة وسلامة أراضي سوريا الشقيقة وأمن شعبها".

وفي 8 ديسمبر/كانون الأول الجاري سيطرت الفصائل السورية على العاصمة دمشق وقبلها مدن أخرى، مع انسحاب قوات النظام من المؤسسات العامة والشوارع، لينتهي بذلك عهد د ام 61 عاماً من حكم نظام حزب البعث و53 سنة من حكم عائلة الأسد.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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