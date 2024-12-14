سياسة
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لجنة الاتصال العربي تدعم انتقالاً سلمياً في سوريا وتطالب بانسحاب إسرائيل
أعلنت لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا، اليوم السبت، دعم عملية انتقالية سلمية سياسية في البلاد، كما أدانت توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا، مطالبة مجلس الأمن الدولي باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.
لجنة الاتصال العربي تدعم انتقالاً سلمياً في سوريا وتطالب بانسحاب إسرائيل
لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا تعلن دعم عملية انتقالية سلمية في البلاد / صورة: Reuters
14 ديسمبر 2024

جاء ذلك في بيان ختامي أعقب اجتماع اللجنة في مدينة العقبة جنوبي الأردن، والتي تضم الأردن والسعودية والعراق ولبنان ومصر والأمين العام لجامعة الدول العربية، بحضور وزراء خارجية الإمارات والبحرين وقطر.

وقالت اللجنة في البيان الختامي إنها تدعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية-سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية ترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية.

كما أدانت توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا، وطالبت بسحب قواتها من المناطق التي احتلتها، مطالبة أيضاً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وذكر البيان أن المجتمعين بحثوا التطورات التي شهدتها سوريا على مدار الأسابيع الماضية وأكدوا "الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته".

وأعلنوا دعمهم "عملية انتقالية سلمية سياسية سوريةـسورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبما فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية".

ودعت اللجنة لأن تجرى تلك العملية "وفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته، بما في ذلك تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته".

وأوضحت أن ذلك يكون "عبر انتخابات حرة ونزيهة تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار"، وفق نص البيان.

وفي 8 ديسمبر/كانون الأول الجاري سيطرت الفصائل السورية على العاصمة دمشق وقبلها مدن أخرى، مع انسحاب قوات النظام من المؤسسات العامة والشوارع، لينتهي بذلك عهد دام 61 عاماً من حكم نظام حزب البعث و53 سنة من حكم عائلة الأسد.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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