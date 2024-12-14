كما شارك في الاجتماع وزراء خارجية الأردن والولايات المتحدة الأمريكية والإمارات والبحرين وفرنسا وقطر والسعودية والعراق ولبنان ومصر، بالإضافة إلى ممثلين عن ألمانيا والمملكة المتحدة والجامعة العربية والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.

والسبت افتتح الأردن، محادثات حول سوريا، شارك فيها وزراء الخارجية وكبار المسؤولين لبحث التطورات الجارية بعد سقوط نظام بشار الأسد.

وبالإضافة إلى الوفود العربية، يحضر المناقشات أيضاً وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، ومنسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كاجا كالاس، والمبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسن.