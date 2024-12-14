سياسة
1 دقيقة قراءة
أردوغان: البسمة عادت إلى وجوه السوريين والتطورات الأخيرة أثبتت صوابية نهجنا
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، إن البسمة عادت إلى وجوه السوريين عقب سنوات طويلة، إثر سقوط نظام الأسد، لافتاً إلى أن التطورات الأخيرة أظهرت مدى صوابية نهج أنقرة في التعامل مع الأزمة السورية.
أردوغان: البسمة عادت إلى وجوه السوريين والتطورات الأخيرة أثبتت صوابية نهجنا
الرئيس التركي يشدد على أن التطورات الأخيرة أثبتت صوابية نهج أنقرة في التعامل مع الأزمة السورية / صورة: AA
14 ديسمبر 2024

وتابع أردوغان في كلمة خلال مؤتمر لحزب العدالة والتنمية بولاية أرضروم شرقي تركيا: "عادت البسمة إلى وجوه الناس في شوارع حلب وحمص ودمشق عقب سنوات طويلة، وبات أشقاؤنا السوريون ينظرون إلى مستقبلهم بأمل بعد 13 عاماً".

وشدد على أن التطورات الأخيرة أظهرت مدى صوابية نهج أنقرة في التعامل مع الأزمة السورية، رغم استفزازات المعارضة التركية.

وفي 8 ديسمبر/كانون الأول الجاري سيطرت الفصائل السورية على العاصمة دمشق وقبلها مدن أخرى، مع انسحاب قوات النظام من المؤسسات العامة والشوارع، لينتهي بذلك عهد دام 61 عاماً من حكم نظام حزب البعث و53 سنة من حكم عائلة الأسد.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us