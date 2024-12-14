وتابع أردوغان في كلمة خلال مؤتمر لحزب العدالة والتنمية بولاية أرضروم شرقي تركيا: "عادت البسمة إلى وجوه الناس في شوارع حلب وحمص ودمشق عقب سنوات طويلة، وبات أشقاؤنا السوريون ينظرون إلى مستقبلهم بأمل بعد 13 عاماً".

وشدد على أن التطورات الأخيرة أظهرت مدى صوابية نهج أنقرة في التعامل مع الأزمة السورية، رغم استفزازات المعارضة التركية.

وفي 8 ديسمبر/كانون الأول الجاري سيطرت الفصائل السورية على العاصمة دمشق وقبلها مدن أخرى، مع انسحاب قوات النظام من المؤسسات العامة والشوارع، لينتهي بذلك عهد دام 61 عاماً من حكم نظام حزب البعث و53 سنة من حكم عائلة الأسد.