سياسة
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5 خروقات إسرائيلية جديدة لوقف إطلاق النار مع حزب الله ترفع الإجمالي إلى 225
ارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، 5 خروقات لوقف إطلاق النار مع "حزب الله" في لبنان، أسفر أحدها عن مقتل شخص.
5 خروقات إسرائيلية جديدة لوقف إطلاق النار مع حزب الله ترفع الإجمالي إلى 225
مبان مدمرة جراء القصف الإسرائيلي على مناطق في لبنان / صورة: AA
14 ديسمبر 2024

وبذلك يرتفع عدد خروقات إسرائيل لوقف إطلاق النار منذ سريانه قبل 17 يوماً إلى 225، ما أوقع إجمالاً 30 قتيلاً و31 جريحاً، وفق إحصائية للأناضول استناداً إلى إعلانات وزارة الصحة ووكالة الأنباء اللبنانيتين حتى الساعة 14:50 ت.غ.

وتركزت خروقات اليوم في العاصمة بيروت، وقضاء مرجعيون بمحافظة النبطية (جنوب)، وقضاء صور بمحافظة الجنوب. وشملت غارات وتحليقاً بطيران مسيّر، وتفجير منازل ومبان، ورمايات بالرشاشات المتوسطة والخفيفة.

ففي أجواء بيروت وضاحيتها الجنوبية التي تعد معقلاً لـ"حزب الله"، سُجل تحليق مكثف لطيران مسيّر إسرائيلي على علو منخفض.

وفي قضاء مرجعيون، استهدفت مسيّرة إسرائيلية سيارة من نوع "مرسيدس" على طريق في بلدة الخردلي، ما "أدى إلى ارتقاء شهيد"، وفق وزارة الصحة.

كما سُمعت في بلدة ميس الجبل أصوات تفجيرات وتمشيط بالرصاص ورمايات بالرشاشات المتوسطة والخفيفة ينفذها جنود إسرائيليون.

فيما واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليات تفخيخ ونسف لمبان ومنازل في بلدة كفركلا، ما أدى إلى تصاعد أعمدة الدخان بكثافة. وفي قضاء صور، أقدم جيش الاحتلال على تفجير عدد من المنازل بين بلدتي طير حرفا والجبين.

ومنذ 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، يسود وقف هش لإطلاق النار أنهى قصفاً متبادلاً بين إسرائيل و"حزب الله" بدأ في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ثم تحول إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر/أيلول الماضي.

وبدعوى التصدي لـ"تهديدات من حزب الله"، ارتكبت إسرائيل 220 خرقاً لوقف إطلاق النار في لبنان حتى نهاية الجمعة.

ودفعت هذه الخروقات "حزب الله" إلى الرد، في 2 ديسمبر/كانون الأول الجاري، للمرة الأولى منذ سريان الاتفاق، بقصف صاروخي استهدف موقع "رويسات العلم" العسكري في تلال كفر شوبا اللبنانية المحتلة.

ومن أبرز بنود اتفاق وقف إطلاق النار انسحاب إسرائيل تدريجياً إلى جنوب الخط الأزرق الفاصل مع لبنان خلال 60 يوماً، وانتشار قوات الجيش والأمن اللبنانية على طول الحدود ونقاط العبور والمنطقة الجنوبية.

وبموجب الاتفاق، سيكون الجيش اللبناني الجهة الوحيدة المسموح لها بحمل السلاح في جنوب البلاد، مع تفكيك البنى التحتية والمواقع العسكرية، ومصادرة الأسلحة غير المصرح بها، وإنشاء لجنة للإشراف والمساعدة في ضمان تنفيذ هذه الالتزامات.

وأسفر العدوان الإسرائيلي على لبنان عن 4 آلاف و61 قتيلاً و16 ألفاً و656 جريحاً، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، إضافة إلى نزوح نحو مليون و400 ألف شخص، وجرى تسجيل معظم الضحايا والنازحين بعد تصعيد العدوان في 23 سبتمبر/أيلول الماضي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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