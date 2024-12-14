وتناولت القمة التي أُقيمت أعمال نسختها الرابعة يومَي الجمعة والسبت، أحدث التطورات والمستجدات في مجال الذكاء الصناعي من خلال سلسلة فاعليات ونقاشات حول محور "الذكاء الصناعي في مجال الاتصال: التوجهات، والتحديات، والتحولات".

حضر افتتاح القمة الجمعة، جودت يلماز نائب الرئيس التركي، ورئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون، فيما بعث الرئيس رجب طيب أردوغان إليها برسالة مصورة.

وتُعَدّ "القمة الدولية للاتصال الاستراتيجي" من أبرز الأحداث التي تجمع رواد صناعة الاتصال في العالم، إذ شارك فيها نخبة من المفكرين والمتخصصين من مختلف أنحاء العالم.

وفي كلمة له بختام القمة، ذكر رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون، أنهم ناقشوا فرص التعاون خلال الندوات واللقاءات التي عُقدت على هامش الفاعلية، بمساهمة من شخصيات عديدة من مختلف القطاعات والتخصصات.

وأضاف ألطون: "نختبر الهيكل الديناميكي لبيئة الإعلام والتواصل العالمي معاً. تُعَدّ بيئات الاجتماعات والحوار والتفاوض العالمية مثل ستراتكوم بمثابة منصات حيوية"، وتابع: "في هذا الصدد، لا ننظر إلى ستراتكوم باعتبارها بيئة للمناقشة والتفاوض فحسب، بل أيضاً أداة لنشاط الحقيقة".

ولفت إلى أنه "لهذا السبب نعتبر ستراتكوم نقطة انطلاق ضد الظلم في العالم"، وأشار إلى أن ستراتكوم "سيواصل العمل بيئةً للمناقشة الحرة التي تدعم جهود سياستنا البناءة في مجال التواصل والاتصالات".