سياسة
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ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين في غزة إلى 195 جراء الإبادة المستمرة
أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة مساء الأحد، ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين الفلسطينيين إلى 195 بعد استشهاد الصحفي محمد جبر القريناوي، خلال الإبادة التي ترتكبها إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين في غزة إلى 195 جراء الإبادة المستمرة
المكتب الإعلامي الحكومي: ارتفاع الشهداء الصحفيين جراء حرب الإبادة المستمرة في غزة إلى 195 / صورة: AA
14 ديسمبر 2024

وقال المكتب في بيان: "ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 195 صحفياً وصحفية، منذ بدء حرب الإبادة (الإسرائيلية) على قطاع غزة، وذلك بعد استشهاد الصحفي محمد جبر القريناوي، المحرر في وكالة سند للأنباء (خاصة)".

وأدان "استهداف وقتل واغتيال الاحتلال للصحفيين الفلسطينيين"، وحمّل "إسرائيل والولايات المتحدة والدول المشاركة في جريمة الإبادة مثل المملكة المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا، كامل المسؤولية عن ارتكاب هذه الجريمة".

وطالب المكتب المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والمنظمات ذات العلاقة بالعمل الصحفي والإعلامي بـ"إدانة جرائم الاحتلال وملاحقته في المحاكم الدولية على جرائمه المتواصلة والضغط عليه لوقف جريمة الإبادة".

وفي وقت سابق السبت، أعلن منتدى الإعلاميين الفلسطينيين استشهاد الصحفي محمد بعلوشة، مراسل قناة المشهد (لبنانية خاصة)، جراء قصف إسرائيلي على قطاع غزة.

واستنكر المنتدى "الصمت الدولي والعجز عن حماية الصحفيين الفلسطينيين وضمان تمكينهم من أداء واجبهم المهني، وفقاً للقوانين الدولية والمواثيق الإنسانية".

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة في غزة، خلّفت أكثر من 151 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمُسِنّين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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