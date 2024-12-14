جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده السبت في مدينة العقبة جنوبي الأردن، التي زارها للمشاركة في اجتماعات وزارية دولية لمناقشة التطورات في سوريا، وهي الأولى منذ الإطاحة بنظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

وأشار بلينكن إلى أن الولايات المتحدة والقوى الإقليمية اتفقت على مجموعة من المبادئ التي تأمل أن يلتزمها القادة السوريون المؤقتون مقابل تقديم "الدعم والاعتراف" لأي حكومة سورية ستتشكل في المستقبل.

ولدى سؤاله عما إذا حدث تواصل خلال الفترة الحالية مع هيئة تحرير الشام التي تعتبرها الولايات المتحدة تنظيماً إرهابياً، قال بلينكن: "نحن على تواصل مع هيئة تحرير الشام والأطراف الأخرى".

وذكر أنهم أكدوا لكل الأطراف التي يجري التواصل معها أهمية العثور على الصحفي الأمريكي أوستن تايس، الذي كان معتقَلاً في عهد النظام المنهار، وإعادته إلى منزله.

وأشار بلينكن إلى أنه عقد اجتماعات مع السلطات التركية بشأن وضع المجموعات التابعة لتنظيم PKK/YPG الإرهابي في سوريا، والتي تستخدم اسم "قوات سوريا الديمقراطية".

وقال إن تنظيم داعش الإرهابي قد يحاول الاستفادة من المرحلة الانتقالية في سوريا، وإنه من المهمّ للغاية أن تحافظ هذه المجموعات على "دورها الحالي في هذه اللحظة".

وتضمنت أجندة الاجتماعات عقد اجتماع للجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا، التي تضمّ الأردن والسعودية والعراق ولبنان ومصر والأمين العامّ لجامعة الدول العربية، بحضور وزراء خارجية الإمارات والبحرين وقطر.

وفي 8 ديسمبر/كانون الأول الجاري سيطرت الفصائل السورية على العاصمة دمشق وقبلها مدن أخرى، مع انسحاب قوات النظام من المؤسسات العامة والشوارع، لينتهي بذلك عهد دام 61 عاماً من حكم نظام حزب البعث و53 سنة من حكم عائلة الأسد.