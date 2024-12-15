سياسة
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زيلينسكي يبدي استعداده  لمساعدة سوريا في منع حدوث أزمة غذاء
قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي السبت، إنه أصدر تعليمات لحكومته بإنشاء آليات لتوريد الغذاء إلى سوريا بالتعاون مع المنظمات الدولية والشركاء في أعقاب انهيار  النظام السوري.
زيلينسكي يبدي استعداده  لمساعدة سوريا في منع حدوث أزمة غذاء
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي / صورة: AA
15 ديسمبر 2024

وكتب زيلينسكي على منصة إكس: "مستعدون لمساعدة سوريا في منع حدوث أزمة غذاء، وبخاصة من خلال البرنامج الإنساني (الحبوب من أوكرانيا)".

وأضاف: "وجَّهتُ الحكومة لإنشاء آليات لتوريد المواد الغذائية بالتعاون مع المنظمات الدولية والشركاء الذين يمكنهم المساعدة".

وأوكرانيا هي منتج ومصدر عالمي للحبوب والبذور الزيتية، وكانت تصدر القمح والذرة إلى دول في الشرق الأوسط، ولكن ليس إلى سوريا.

وقالت مصادر روسية وسورية يوم الجمعة، إن سوريا اعتادت استيراد المواد الغذائية من روسيا في عهد النظام السوري، لكن إمدادات القمح الروسية توقفت بسبب حالة الضبابية في ما يتعلق بالحكومة الجديدة ومشكلات بشأن تأخر الدفع.

وتأثرت صادرات أوكرانيا منذ حربها مع روسيا في فبراير/شباط 2022، إذ حدت بشدة من الشحنات المرسلة عبر البحر الأسود. وكسرت أوكرانيا منذ ذلك الحين ما كان حصاراً بحرياً بحكم الأمر الواقع، وأعادت إرسال الصادرات من مواني أوديسا جنوب البلاد.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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