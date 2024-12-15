سياسة
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سوريا.. مقتل 3 من قوات الحكومة المؤقتة في محافظة اللاذقية
قُتل 3 أشخاص وأصيب رابع من قوات الحكومة السورية المؤقتة أمس السبت، بهجوم مسلح في منطقة جبلة بمحافظة اللاذقية (غرب).
سوريا.. مقتل 3 من قوات الحكومة المؤقتة في محافظة اللاذقية
مقتل 3 من قوات الحكومة المؤقتة في محافظة اللاذقية / صورة: AA
15 ديسمبر 2024

وحسب مراسل الأناضول، تعرضت قوات الحكومة السورية المؤقتة، لهجوم مسلح في أثناء تنفيذها عمليات تفتيش أمني.

وأرسلت قوات الحكومة السورية المؤقتة بتعزيزات عسكرية إلى المنطقة عقب الهجوم المسلح.

وذكرت مصادر محلية للأناضول أن مسلحين من قوات النظام السوري المنهار نصبوا كمينا لقوات الحكومة المؤقتة.

ولم يتسنَّ للأناضول التأكد من مصدر مستقل عن دوافع الهجوم المسلح ما إذا كان جنائياً أم لا.

وفي 8 ديسمبر/كانون الأول الجاري، سيطرت الفصائل السورية على العاصمة دمشق وقبلها مدن أخرى، مع انسحاب قوات النظام المنهار من المؤسسات العامة والشوارع، لينتهي بذلك عهد دام 61 عاماً من حكام نظام حزب البعث، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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