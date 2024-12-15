وقالت الكتائب، في بيان مقتضب عبر منصة تليغرام: "تمكن مجاهدو القسام من قنص جندي صهيوني في محور التوغل شرق منطقة جباليا البلد في بلدة جباليا"، فيما لم يصدر تعليق من جيش الاحتلال حول بيان القسام حتى لحظة إعداد الخبر.

والسبت، نشر الإعلام العسكري لكتائب القسام مشاهد من كمين مركّب نفذه عناصر من الكتائب في منطقة الفالوجا بمخيم جباليا، أظهرت استهداف شاحنات وآليات عسكرية محمّلة بالجنود الإسرائيليين قرب مفترق الاتصالات غرب مخيم جباليا.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إبادة جماعية في غزة، خلّفت أكثر من 151 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمُسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.

وتُواصل إسرائيل مجازرها متجاهلة مذكرتي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بحق نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.