سياسة
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"كتائب القسام" تعلن قنص جندي إسرائيلي شمال قطاع غزة
أعلنت كتائب "عز الدين القسام"، الجناح العسكري لحركة حماس اليوم الأحد، قنص جندي إسرائيلي في محور التوغل شرق بلدة جباليا شمال قطاع غزة.
"كتائب القسام" تعلن قنص جندي إسرائيلي شمال قطاع غزة
أحد جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة / صورة: Reuters
15 ديسمبر 2024

وقالت الكتائب، في بيان مقتضب عبر منصة تليغرام: "تمكن مجاهدو القسام من قنص جندي صهيوني في محور التوغل شرق منطقة جباليا البلد في بلدة جباليا"، فيما لم يصدر تعليق من جيش الاحتلال حول بيان القسام حتى لحظة إعداد الخبر.

والسبت، نشر الإعلام العسكري لكتائب القسام مشاهد من كمين مركّب نفذه عناصر من الكتائب في منطقة الفالوجا بمخيم جباليا، أظهرت استهداف شاحنات وآليات عسكرية محمّلة بالجنود الإسرائيليين قرب مفترق الاتصالات غرب مخيم جباليا.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إبادة جماعية في غزة، خلّفت أكثر من 151 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمُسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.

وتُواصل إسرائيل مجازرها متجاهلة مذكرتي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بحق نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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