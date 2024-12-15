سياسة
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تركيا تعلن عودة 7621 سورياً إلى بلادهم في 5 أيام
أعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا عودة 7 آلاف و621 سوريّاً إلى بلادهم خلال الفترة من 9 إلى 13 ديسمبر/كانون الأول الجاري.
تركيا تعلن عودة 7621 سورياً إلى بلادهم في 5 أيام
شهد معبر "جيلوة غوزو" الحدودي التركي مع سوريا ازدحاماً مع تدفق أعداد كبيرة من السوريين الراغبين في العودة إلى بلادهم بعد سقوط النظام / صورة: AA
15 ديسمبر 2024

وأفاد يرلي كايا، في منشور عبر منصة "إكس" السبت، أن عدد السوريين الذين عادوا من تركيا "بشكل طوعي وآمن ومشرف ومنتظم" خلال الأيام التي سبقت تحرر سوريا من النظام المنهار كان 310 في 6 ديسمبر/كانون الأول، و176 في 7 ديسمبر/كانون الأول، و240 في 8 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

وأشار إلى أنه بعد تحرر سوريا عاد 1259 سوريّاً في 9 ديسمبر/كانون الأول، و1669 في 10 ديسمبر/كانون الأول، و1293 في 11 ديسمبر/كانون الأول، و1553 في 12 ديسمبر/كانون الأول، و1847 في 13 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

وكان الوزير يرلي كايا أعلن الاثنين الماضي أن عدد السوريين الخاضعين للحماية المؤقتة في تركيا يبلغ مليونين و936 ألف شخص.

وفي 8 ديسمبر/كانون الأول الجاري سيطرت الفصائل السورية على العاصمة دمشق وقبلها مدن أخرى، مع انسحاب قوات النظام المنهار من المؤسسات العامة والشوارع، لينتهي بذلك عهد دام 61 عاماً من حكم نظام حزب البعث المنهار و53 سنة من حكم عائلة الأسد.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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