سياسة
2 دقيقة قراءة
ترمب يرشح مدير شبكته "تروث سوشل" لرئاسة مجلس استشاري للاستخبارات
رشح الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترمب السبت، ديفين نونيس الذي يدير شبكته الاجتماعية تروث سوشل، لرئاسة مجلس استشاري للاستخبارات في البيت الأبيض.
ترمب يرشح مدير شبكته "تروث سوشل" لرئاسة مجلس استشاري للاستخبارات
Ranking member Rep. Devin Nunes of Calif., gives his opening statement on Capitol Hill in Washington / صورة: Reuters
15 ديسمبر 2024

ونونيس، عضو جمهوري سابق في الكونغرس عن ولاية كاليفورنيا، كان يرأس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الأمريكي خلال بداية الفترة الرئاسية الأولى لترمب. وكان قد اتهم مكتب التحقيقات الفيدرالي بإساءة استخدام سلطته للتجسس على مسؤول في حملة ترمب الانتخابية كانت له اتصالات روسية واسعة النطاق.

وقال ترمب في بيان، إن نونيس سيظل رئيساً لشبكته تروث سوشل في أثناء قيادته المجلس الاستشاري.

وفي عام 2018 عندما كان رئيساً للجنة الاستخبارات، أصدر نونيس مذكرة مثيرة للجدل تقول إن مكتب التحقيقات الفيدرالي تآمر ضد ترامب عندما كان يحقق في التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2016.

وأضاف الرئيس المنتخب: "سيعتمد ديفين على خبرته بصفته رئيساً سابقاً للجنة الاستخبارات في مجلس النواب وعلى دوره الرئيسي في فضح خدعة روسيا لتزويدي بتقييمات مستقلة بشأن مدى فعالية وملاءمة أنشطة مجتمع الاستخبارات الأمركيية".

وأُنشئ المجلس الاستشاري للاستخبارات (بياب) في منتصف القرن العشرين لتقديم مصدر مستقل للمشورة بشأن فعالية بيانات مجتمع الاستخبارات. ووصف ترمب المجلس بأنه يتكون من "مواطنين متميزين من خارج الحكومة الفيدرالية".

وفي وقت لاحق السبت، رشح ترمب موالياً آخر له، هو ريتشارد غرينيل، مبعوثاً رئاسياً للمهمات الخاصة، وقال في بيان على تروث سوشل: "سيعمل ريك في بعض أكثر المناطق سخونة حول العالم، بما في ذلك فنزويلا وكوريا الشمالية".

وكان غرينيل (58 عاماً) سفيراً لدى ألمانيا في فترة ولاية ترمب الأولى، ومبعوث الرئيس الخاص لمفاوضات السلام بين صربيا وكوسوفو بين عامي 2019 و2020، والقائم بأعمال مدير الاستخبارات الأمريكية بين فبراير/شباط ومايو/أيار 2020.

يأتي التعيينان بعد أسبوعين على ترشيح ترمب كاش باتيل لمنصب مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي ليحل مكان المدير الحالي كريستوفر راي. ومن المقرر أن يؤدي ترامب اليمين الدستورية في 20 يناير/كانون الثاني.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us