سياسة
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وزير الدفاع التركي: مستعدون لتقديم الدعم إن طلبت الإدارة الجديدة في سوريا
قال وزير الدفاع التركي يشار غولر اليوم الأحد، إن تركيا لديها اتفاقيات تعاون عسكري مع عديد من الدول، مبدياً استعداد بلاده تقديم الدعم حال تلقيها طلباً من الإدارة الجديدة في سوريا بعد الإطاحة بالنظام السوري.
وزير الدفاع التركي: مستعدون لتقديم الدعم إن طلبت الإدارة الجديدة في سوريا
وزير الدفاع التركي يشار غولر  / صورة: AA
15 ديسمبر 2024

جاء ذلك في لقاء مع عدد من الصحفيين بمقر وزارة الدفاع بالعاصمة أنقرة في إطار إحاطة سنوية.

وأكد الوزير غولر أن أولوية تركيا في سوريا هي تصفية تنظيم PKK/YPG الإرهابي، وتابع: "أعربنا عن ذلك لأصدقائنا الأمريكيين ونتطلع منهم إلى مراجعة مواقفهم".

وقال: "عاجلاً أم آجلاً ستتم تصفية تنظيم PKK/YPG الإرهابي في سوريا، وهذا ما تريده الإدارة الجديدة في سوريا، ونحن كذلك".

وشدد على أن تركيا لا مشكلة لديها مع إخوانها الأكراد في العراق وسوريا، وإنما مشكلتها مع الإرهابيين فقط.

ولفت إلى تحييد القوات التركية 2939 إرهابياً منذ مطلع العام خلال عملياتها داخل البلاد وشمالي سوريا والعراق.

وفي 8 ديسمبر/كانون الأول الجاري سيطرت الفصائل السورية على العاصمة دمشق وقبلها مدن أخرى، مع انسحاب قوات النظام المنهار من المؤسسات العامة والشوارع، لينتهي بذلك عهد دام 61 عاماً من حكم نظام حزب البعث المنهار و53 سنة من حكم عائلة الأسد.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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