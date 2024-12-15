سياسة
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مستغلةً سقوط النظام السوري المنهار.. إسرائيل تحتل 3 قرى جديدة في سوريا
احتلت إسرائيل 3 قرى جديدة مع استمرار توغلها جنوبي سوريا إثر الإطاحة بالنظام السوري المنهار. وأفاد مراسل الأناضول، الأحد، بأن إسرائيل احتلت قرية جملة بمحافظة درعا وقريتي "مزرعة بيت جن" و"مغر المير" التابعتين لمحافظة ريف دمشق.
مستغلةً سقوط النظام السوري المنهار.. إسرائيل تحتل 3 قرى جديدة في سوريا
إثر سقوط النظام السوري المنهار.. إسرائيل تحتل 3 قرى جديدة في سوريا / صورة: AA
15 ديسمبر 2024

وفي 8 ديسمبر/كانون الأول الجاري، سيطرت فصائل سورية على العاصمة دمشق وقبلها مدن أخرى، مع انسحاب قوات النظام من المؤسسات العامة والشوارع، لينتهي بذلك عهد دام 61 عاماً من حكم نظام حزب البعث، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.

ومستغلة إطاحة الفصائل السورية نظامَ الأسد، كثّفت إسرائيل في الأيام الأخيرة هجماتها الجوية مستهدفة مواقع عسكرية بأنحاء متفرقة من البلاد، في انتهاك صارخ لسيادتها.

كما أعلنت إسرائيل انهيار اتفاقية فض الاشتباك مع سوريا لعام 1974، وانتشار جيشها في المنطقة العازلة منزوعة السلاح بهضبة الجولان السورية التي تحتل معظم مساحتها منذ عام 1967، في خطوة نددت بها الأمم المتحدة ودول عربية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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