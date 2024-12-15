وأفاد الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) في منشور على منصة فيسبوك، بأن لغماً أرضياً انفجر في قرية الرحيّة بريف حماة الشرقي. وأوضح أن الانفجار أسفر عن مقتل 6 أشخاص من عائلة واحدة، بينهم 3 أطفال.

وأشار إلى أن فرق الدفاع المدني تواصل جهودها في إزالة الألغام في جميع أنحاء الأراضي المحررة بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد.

وفي 8 ديسمبر/كانون الأول الجاري، سيطرت فصائل سورية على العاصمة دمشق وقبلها مدن أخرى، مع انسحاب قوات النظام من المؤسسات العامة والشوارع، لينتهي بذلك عهد دام 61 عاماً من حكم نظام حزب البعث، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.