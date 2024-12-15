سياسة
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إثر انفجار لغم من مخلفات النظام.. مقتل 6 مدنيين بريف حماة
قُتل 6 أشخاص بينهم 3 أطفال، اليوم الأحد، جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات نظام بشار الأسد، في محافظة حماة وسط سوريا.
إثر انفجار لغم من مخلفات النظام.. مقتل 6 مدنيين بريف حماة
فصائل المعارضة في أثناء تحقيق انتصارات والسيطرة على قرية في حماة / صورة: AA
15 ديسمبر 2024

وأفاد الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) في منشور على منصة فيسبوك، بأن لغماً أرضياً انفجر في قرية الرحيّة بريف حماة الشرقي. وأوضح أن الانفجار أسفر عن مقتل 6 أشخاص من عائلة واحدة، بينهم 3 أطفال.

وأشار إلى أن فرق الدفاع المدني تواصل جهودها في إزالة الألغام في جميع أنحاء الأراضي المحررة بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد.

وفي 8 ديسمبر/كانون الأول الجاري، سيطرت فصائل سورية على العاصمة دمشق وقبلها مدن أخرى، مع انسحاب قوات النظام من المؤسسات العامة والشوارع، لينتهي بذلك عهد دام 61 عاماً من حكم نظام حزب البعث، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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