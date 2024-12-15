سياسة
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ألطون: توسيع فرص التجارة بين تركيا واليونان يصبّ في مصلحة الجميع
أكد رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون أن تشجيع التفاهم المتبادل بين تركيا واليونان وتوسيع فرص التجارة وتعميق الروابط بين شعبي البلدين، والعمل من أجل الازدهار المشترك، يصبّ في مصلحة الجميع.
ألطون: توسيع فرص التجارة بين تركيا واليونان يصبّ في مصلحة الجميع
ألطون يدين استهداف المعالم والرموز التاريخية والثقافية في غزة / صورة: AA
15 ديسمبر 2024

تصريحات ألطون هذه، جاءت في مقابلة مع صحيفة "تا نيا" اليونانية حول العلاقات الثنائية بين أنقرة وأثينا. وأوضح ألطون أن أطرافاً تستفيد من استمرار التوتر بين تركيا واليونان، معرباً عن ثقته بأن الحوار والتعاون المستمرين يمكن أن يقوضا تأثير هذه الأطراف.

وأشار المسؤول التركي إلى أن رفاه الأجيال القادمة في كلا البلدين يعتمد على تعزيز العلاقات الثنائية. وتابع في هذا السياق قائلاً: "مبادرات مثل منتدى الإعلام التركي-اليوناني تلعب دوراً حيوياً في بناء روابط أقوى وتفاهم بين شعوب البلدين".

وشدد على أهمية تعزيز التفاهم المتبادل في مسألة معاملة الأقلية التركية في اليونان، مبيّناً أن أنقرة تطالب بمعاملة جيدة للأقلية التركية في اليونان، كما تتمتع الأقلية اليونانية في تركيا بهذه المعاملة.

وحول اجتماع مجلس التعاون الرفيع المستوى بين البلدين المقرر عقده في أنقرة العام المقبل، أكد ألطون أن الاجتماع يمثل فرصة لتعزيز الزخم الإيجابي في العلاقات الثنائية. وأضاف في هذا الخصوص: "ليس لدينا حدود في تعزيز وتعميق علاقاتنا مع الجارة اليونان".

وتشوب العلاقات بين تركيا واليونان مشاكل عدة أهمها القضية القبرصية وتقاسم الموارد في شرق المتوسط وبحر إيجة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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