سياسة
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استشهاد مصور الجزيرة أحمد اللوح واثنين من الدفاع المدني بقصف إسرائيلي
قُتل 3 فلسطينيين، بينهم مصور قناة "الجزيرة" أحمد اللوح، واثنان من عناصر جهاز الدفاع المدني، اليوم الأحد، بقصف إسرائيلي استهدف مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، الذي يتعرض لإبادة جماعية مستمرة منذ 14 شهراً.
استشهاد مصور الجزيرة أحمد اللوح واثنين من الدفاع المدني بقصف إسرائيلي
استشهاد مصور الجزيرة أحمد اللوح بقصف إسرائيلي على نقطة تابعة للدفاع المدني في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة / صورة: TRT Arabi
15 ديسمبر 2024

وأعلنت قناة "الجزيرة"، خلال بثها المباشر، أن مصورها أحمد اللوح "استشهد في أثناء تغطيته لأحداث القصف الإسرائيلي على وسط قطاع غزة".

من جهتها، أفادت "مستشفى العودة"، في بيان، بأن الصحفي أحمد اللوح، استشهد نتيجة قصف جوي إسرائيلي استهدف نقطة تابعة للدفاع المدني في منطقة السوق بمخيم النصيرات.

وفي السياق نفسه، قال زكي عماد الدين، أحد عناصر جهاز الدفاع المدني، في مقطع مصور: "استُشهد عنصران من جهاز الدفاع المدني، وأُصيب آخرون، إثر قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي نقطة لهم في مخيم النصيرات".

يشار إلى أن أحمد اللوح هو الصحفي الوحيد الذي وثّق حصرياً استهداف إسرائيل لفريق قناة TRT مطلع إبريل/نيسان الماضي، وكان جزءاً من فيلمها بعنوان "صحافة ضد الإبادة".

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بقطاع غزة خلّفت أكثر من 151 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وتواصل إسرائيل مجازرها متجاهلة مذكرتي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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