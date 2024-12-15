وأفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا" بأن قوات الاحتلال قصفت مدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بجوار مجمع ناصر الطبي بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأوضحت الوكالة أنّ المدرسة كانت تؤوي نازحين، وأن القصف أدى إلى استشهاد 20 فلسطينياً من عائلة طافش بينهم أطفال وإصابة آخرين بعد اشتعال النيران في المدرسة جراء القصف.

وفي وسط القطاع، ذكرت الوكالة أن خمسة مواطنين استشهدوا، بينهم طفل، إضافة لإصابة 13 آخرين، جراء قصف للاحتلال استهدف منزلاً في محيط مقبرة القسام بمخيم النصيرات.

وفي هجوم آخر، أفاد جهاز الدفاع المدني، في بيان، بأن طواقمه "انتشلت جثامين 6 شهداء وعددا من المصابين (لم يذكرهم) من تحت أنقاض منزل تعرض للقصف بحي الشجاعية شرقي مدينة غزة".

تواصل استهداف المستشفيات

قال مدير مستشفى "كمال عدوان" في شمال قطاع غزة، حسام أبو صفية، الأحد، إن جيش الاحتلال يواصل استهداف المشفى ومحيطها بطائرات مسيّرة، ما أدى إلى إصابة عدد من الفلسطينيين والكوادر الطبية.

وأضاف أبو صفية في تسجيل صوتي وزع على الصحفيين: "نعيش يوما أسود جديدا، فالمسيرات الإسرائيلية تقتل وتستهدف كل من يتحرك في المستشفى، وتخرب المولدات وخزانات المياه ومحطة الأكسجين"، مشيراً إلى أن: "كل من يحاول إصلاح المولدات يتم استهدافه".

وتابع: "الاحتلال استهدف سيارات إسعاف جرى التنسيق لدخولها إلى شمال غزة لإجلاء الجرحى، ما أسفر عن وقوع إصابات بين الطواقم".

وأكد أبو صفية أن المستشفى يعاني من انقطاع الكهرباء والماء، مع وجود أكثر من 50 مصاباً يرقدون في المستشفى، بينهم حالات في العناية المركزة تحتاج إلى أكسجين وماء.

وتابع: "هناك جثامين شهداء عند بوابة المستشفى، لكن لا أحد قادر على سحبها خشية من الاستهداف".

وفي 5 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، اجتاح جيش الإسرائيلي شمال قطاع غزة، ويقول الفلسطينيون إن إسرائيل ترغب في احتلال المنطقة وتحويلها إلى منطقة عازلة بعد تهجيرهم منها تحت وطأة قصف دموي ومنع إدخال الغذاء والماء والأدوية.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 150 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمُسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.