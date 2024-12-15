سياسة
2 دقيقة قراءة
وزير الخارجية البريطاني يعلن إجراء اتصالات مع "هيئة تحرير الشام" في سوريا
أعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، الأحد، أن لندن أجرت اتصالات دبلوماسية مع "هيئة تحرير الشام" التي قادت عملية الإطاحة بنظام البعث في سوريا.
وزير الخارجية البريطاني يعلن إجراء اتصالات مع "هيئة تحرير الشام" في سوريا
لامي: نريد القضاء على الأسلحة الكيميائية ومنع استخدامها وعدم استمرار العنف في سوريا / صورة: AFP
15 ديسمبر 2024

وأوضح لامي في تصريحات لصحفيين، أن بلاده تريد رؤية حكومة شاملة وتمثل الجميع في سوريا.

وقال: "نريد القضاء على الأسلحة الكيميائية ومنع استخدامها وعدم استمرار العنف في سوريا".

ويوم 9 ديسمبر/كانون الأول الجاري، قال لامي إن "هيئة تحرير الشام لا تزال في قائمة التنظيمات الإرهابية لدى بريطانيا، وأن هذا الوضع يدفع لندن إلى التصرف بحذر".

والسبت، أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أن واشنطن أجرت اتصالاً مباشراً مع "هيئة تحرير الشام".

وأشار بلينكن إلى أن الولايات المتحدة والقوى الإقليمية اتفقت على مجموعة من المبادئ التي تأمل أن يلتزمها القادة السوريون المؤقتون مقابل تقديم "الدعم والاعتراف" لأي حكومة سورية ستتشكل في المستقبل.

وفي 8 ديسمبر/كانون الأول الجاري، سيطرت الفصائل السورية على العاصمة دمشق وقبلها مدن أخرى، مع انسحاب قوات النظام المنهار من المؤسسات العامة والشوارع، لينتهي بذلك عهد دام 61 عاماً من حكم نظام حزب البعث و53 سنة من حكم عائلة الأسد.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
مجازر الاحتلال بغزة.. 100 شهيد معظمهم من منتظري المساعدات خلال يوم واحد
خسائر فادحة.. الاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود بينهم ضابط بكمين مركب جنوبي غزة
قائد فيلق القدس الإيراني يظهر في احتفالات وسط طهران متحدياً شائعات اغتياله للمرة الثانية
وكالة الطاقة الدولية تعلن عدم وجود تسرب لإشعاعات.. وأمريكا: هجماتنا قلَّصت قدرات طهران النووية
استشهاد مسنة في الضفة.. والاحتلال يواصل الهدم والتجريف والاعتقالات وسط استمرار اعتداءات المستوطنين
مقتل 4 جنود وجرح 17 في كمين مركَّب بغزة.. و"القسام" تعلن تنفيذ عمليات ضد جيش الاحتلال
ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى أكثر من 56 ألفاً.. و"أونروا" تحذّر من تحويل المساعدات إلى "فخ قاتل"
مصادر عبرية: 28 قتيلاً و3238 مصاباً بينهم حالات خطرة جراء الرد الإيراني على إسرائيل
تركيا ترحّب بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران وتدعو إلى التزامه
مخزون إيران النووي تحت الأرض.. أين اختفى اليورانيوم المخصب؟
"فخّ قاتل".. الأونروا تنتقد نظام المساعدات المدعوم من أمريكا في غزة
المعارضة الإسرائيلية تدعو لإنهاء الحرب في غزة واستعادة الأسرى بعد وقف إطلاق النار مع إيران
الناتو يشيد بالصناعات الدفاعية التركية ويؤكد ضرورة ربطها بالدول الأوروبية
قطر تستدعي سفير إيران وتُدين هجوم قاعدة العديد الأمريكية.. وطهران: هجومنا دفاع عن النفس
خروقات مستمرة.. 3 قتلى بقصف مسيّرة إسرائيلية سيارة جنوبي لبنان
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us