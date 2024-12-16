سياسة
1 دقيقة قراءة
بأجهزة بحث متطورة.. "آفاد" التركية ترسل فريق إنقاذ إلى سجن صيدنايا بسوريا
أعلنت رئاسة الطوارئ والكوارث التركية "آفاد"، اليوم الاثنين، إرسال فريق بحث وإنقاذ إلى سجن صيدنايا العسكري، الذي كان يستخدمه النظام السوري المنهار مقراً لتعذيب المعارضين.
بأجهزة بحث متطورة.. "آفاد" التركية ترسل فريق إنقاذ إلى سجن صيدنايا بسوريا
سجن صيدنايا / صورة: AA Archive
16 ديسمبر 2024

وقالت "آفاد" في بيان أمس الأحد، "إنه بعد ورود أنباء عن احتمال وجود معتقلين داخل الأقسام السرية للسجن، قررت الوكالة إرسال فريق البحث والإنقاذ برفقة أجهزة متطورة للتفتيش عن المعتقلين المفقودين".

وأوضح البيان أن الفريق يتكون من 80 شخصاً، وسيبدأ أعمال البحث عبر تقنيات متطورة فور الوصول إلى السجن الذي يبعد عن مركز العاصمة دمشق مسافة 30 كيلومتراً.

وفي 8 ديسمبر/كانون الأول الجاري، سيطرت الفصائل السورية على العاصمة دمشق وقبلها مدن أخرى، مع انسحاب قوات النظام من المؤسسات العامة والشوارع، لينتهي بذلك عهد دام 61 عاماً من حكام نظام حزب البعث و53 سنة من حكم عائلة الأسد.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
مجازر الاحتلال بغزة.. 100 شهيد معظمهم من منتظري المساعدات خلال يوم واحد
خسائر فادحة.. الاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود بينهم ضابط بكمين مركب جنوبي غزة
قائد فيلق القدس الإيراني يظهر في احتفالات وسط طهران متحدياً شائعات اغتياله للمرة الثانية
وكالة الطاقة الدولية تعلن عدم وجود تسرب لإشعاعات.. وأمريكا: هجماتنا قلَّصت قدرات طهران النووية
استشهاد مسنة في الضفة.. والاحتلال يواصل الهدم والتجريف والاعتقالات وسط استمرار اعتداءات المستوطنين
مقتل 4 جنود وجرح 17 في كمين مركَّب بغزة.. و"القسام" تعلن تنفيذ عمليات ضد جيش الاحتلال
ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى أكثر من 56 ألفاً.. و"أونروا" تحذّر من تحويل المساعدات إلى "فخ قاتل"
مصادر عبرية: 28 قتيلاً و3238 مصاباً بينهم حالات خطرة جراء الرد الإيراني على إسرائيل
تركيا ترحّب بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران وتدعو إلى التزامه
مخزون إيران النووي تحت الأرض.. أين اختفى اليورانيوم المخصب؟
"فخّ قاتل".. الأونروا تنتقد نظام المساعدات المدعوم من أمريكا في غزة
المعارضة الإسرائيلية تدعو لإنهاء الحرب في غزة واستعادة الأسرى بعد وقف إطلاق النار مع إيران
الناتو يشيد بالصناعات الدفاعية التركية ويؤكد ضرورة ربطها بالدول الأوروبية
قطر تستدعي سفير إيران وتُدين هجوم قاعدة العديد الأمريكية.. وطهران: هجومنا دفاع عن النفس
خروقات مستمرة.. 3 قتلى بقصف مسيّرة إسرائيلية سيارة جنوبي لبنان
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us