وقالت "آفاد" في بيان أمس الأحد، "إنه بعد ورود أنباء عن احتمال وجود معتقلين داخل الأقسام السرية للسجن، قررت الوكالة إرسال فريق البحث والإنقاذ برفقة أجهزة متطورة للتفتيش عن المعتقلين المفقودين".

وأوضح البيان أن الفريق يتكون من 80 شخصاً، وسيبدأ أعمال البحث عبر تقنيات متطورة فور الوصول إلى السجن الذي يبعد عن مركز العاصمة دمشق مسافة 30 كيلومتراً.

وفي 8 ديسمبر/كانون الأول الجاري، سيطرت الفصائل السورية على العاصمة دمشق وقبلها مدن أخرى، مع انسحاب قوات النظام من المؤسسات العامة والشوارع، لينتهي بذلك عهد دام 61 عاماً من حكام نظام حزب البعث و53 سنة من حكم عائلة الأسد.