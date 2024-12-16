ورُصد دخول مركبات عسكرية روسية إلى القاعدة مرفقة بمناطيد مراقبة ومروحيات، بالإضافة إلى هبوط طائرة شحن روسية إلى القاعدة بغية نقل المعدات إلى روسيا.

وتضم قاعدة حميميم، التي يتمركز فيها الجنود الروس، مدارج طائرات وأنظمة دفاع جوي ومعدات عسكرية مهمة.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخارجية الروسية أنها أجْلت، عبر قاعدة حميميم، دبلوماسيين من روسيا وبيلاروسيا وكوريا الشمالية كانوا في سوريا.

وأضافت أن السفارة الروسية في العاصمة دمشق ما زالت مستمرة في أداء مهامها بشكل طبيعي.

وفي 8 ديسمبر/كانون الأول الجاري سيطرت الفصائل السورية على العاصمة دمشق وسبقها مدن أخرى، مع انسحاب قوات النظام المنهار من المؤسسات العامة والشوارع، لينتهي بذلك عهد دام 61 عاماً من حكم نظام حزب البعث و53 سنة من حكم عائلة الأسد.