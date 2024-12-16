وبلغت عملة البيتكوين، أكبر وأشهَر عملة مشفرة في العالم، أعلى مستوى لها عند 106533 دولاراً، ووصلت في أحدث التداولات إلى 105688 دولاراً.

وقال توني سيكامور المحلل لدى آي جي: "نحن الآن في مرحلة الأرقام القياسية.. الرقم التالي الذي تبحث عنه السوق هو 11 ألف دولار. التراجع الذي كان ينتظره كثير من الناس لم يحدث للتو".

وقال ترمب لشبكة سي إن بي سي الأسبوع الماضي: "سنفعل شيئاً رائعاً من خلال استغلال العملات المشفرة".

وعندما سئل عما إذا كان يعتزم بناء احتياطي للعملات المشفرة مثل احتياطيات النفط، قال ترمب: "نعم، أعتقد ذلك". وتدرس دول أخرى إنشاء احتياطيات استراتيجية من العملات المشفرة.

ويعدّ ترمب الرئيس الأكثر وداً مع صناعة العملات المشفرة، فقد تبنّى الأصول الرقمية خلال حملته الانتخابية، كما تعهّد بجعل الولايات المتحدة عاصمة العملات المشفرة على مستوى العالم، وتعيين منظمين يرغبون في تطوير الأصول الرقمية إذا عاد إلى البيت الأبيض.

والبيتكوين التي كان الغرض منها في البداية "التهرّب من رقابة المؤسسات المالية التقليدية" ترتكز على تقنية سلسلة الكتل التي تقوم مقام سجلّ افتراضي غير قابل للتزوير، يحفظ أثر كلّ الصفقات المبرمة.

وتسعى الهيئات الناظمة إلى سدّ الثغرات القانونية المحيطة بهذه الأصول الرقمية التي غالباً ما كانت موضع جدل، وما زالت تعتبر من الوسائل المستخدمة لـ"تبييض الأموال أو الاحتيال على الأفراد".