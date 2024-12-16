وقالت وزارة الدفاع إن الدبابات من طراز M1A2 -وهي الدفعة الأولى من 108 دبابات طُلبت عام 2019- وصلت إلى تايوان في وقت متأخر الأحد ونُقِلت إلى قاعدة تدريب للجيش في هسينشو جنوب العاصمة تايبيه.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية شبه الرسمية أن دبابات M1A2، التي تُعد من بين أثقل الدبابات في العالم، هي أول دبابات جديدة تُسلّم إلى تايوان منذ 30 عاماً.

وتتألف قوة الدبابات التايوانية الحالية من نحو 1000 دبابة من طراز CM 11 Brave Tiger تايوانية، ودبابات M60A3 أمريكية الصنع، وهي تكنولوجيا قديمة.

وفي وقت سابق، خصصت الحكومة ما يعادل أكثر من 1.2 مليار دولار للدبابات من طراز 108 أبرامز، وتقدمت بطلب لشرائها عام 2019، ويُتوقع تسليم بقية الطلبية عامي 2025 و2026.

ودائماً ما كانت واشنطن أهم حليف وأكبر مورد أسلحة لتايبيه، الأمر الذي أغضب بكين التي تقول إن تايوان جزء من أراضيها.

وتواجه تايوان تهديداً مستمراً بالهجوم من جانب الصين التي رفضت استبعاد استخدام القوة لإخضاع الجزيرة.

وبينما تمتلك تايوان صناعة دفاعية محلية وتعمل على تحديث معداتها، فإنها تعتمد بشكل كبير على مبيعات الأسلحة الأمريكية لتعزيز قدراتها الأمنية.