سياسة
3 دقيقة قراءة
في أول زيارة بعد سقوط النظام.. تعرّف أبرز ما ناقشه بيدرسون مع الشرع في دمشق
التقى المبعوث الأممي لسوريا، غير بيدرسون، أمس الأحد خلال زيارة يجريها للعاصمة السورية دمشق، قائد غرفة العمليات المشتركة للمعارضة السورية أحمد الشرع، وفقاً لبيان للحكومة السورية المؤقتة على تليغرام.
في أول زيارة بعد سقوط النظام.. تعرّف أبرز ما ناقشه بيدرسون مع الشرع في دمشق
الشرع يلتقي بيدرسون في دمشق. / صورة: AA
16 ديسمبر 2024

وذكر البيان أن الشرع وبيدرسون "بحثا وناقشا ضرورة إعادة النظر في القرار 2254، نظراً إلى التغيرات التي طرأت على المشهد السياسي، مما يجعل من الضروري تحديث القرار ليتلاءم مع الواقع الجديد"، في إشارة إلى قرار مجلس الأمن المتعلق بوقف إطلاق النار والتوصل إلى تسوية سياسية للوضع في سوريا.

وأضاف البيان أن الشرع شدد على "ضرورة التركيز على وحدة الأراضي السورية وإعادة الإعمار وتحقيق التنمية الاقتصادية"، مؤكداً "أهمية توفير بيئة آمنة لعودة اللاجئين، وتقديم الدعم الاقتصادي والسياسي لتحقيق ذلك".

وتحدث الشرع مع بيدرسون عن ضرورة التعامل بحذر ودقة في مراحل الانتقال وإعادة تأهيل المؤسسات لبناء نظام قوي وفعال.

وفي تصريحات صحفية عقب وصوله إلى دمشق، أشار بيدرسون إلى أهمية التغيير الحاصل بعد سقوط النظام السوري، وأضاف: "بالطبع هذا التغيير في حد ذاته يخلق آمالاً كبيرة، لكننا نعلم جميعاً أنه لا تزال أمامنا صعوبات كثيرة".

وأوضح المبعوث الأممي في هذا الإطار ضرورة إطلاق عملية سياسية تشمل كل السوريين، وهي العملية التي كان من المفترض إطلاقها منذ البداية (قبل سقوط النظام).

ولفت إلى أن التحدي الآخر في سوريا يتمثل بتفعيل مؤسسات الدولة وتشغيلها، بالتزامن مع أهمية تقديم الخدمات وبسط سلطة القانون والنظام والأمن.

وذكر بيدرسون أن سوريا تمرّ بأزمة إنسانية ضخمة، وقال: "علينا التأكد من أن سوريا تتلقى مزيداً من المساعدات الإنسانية العاجلة للأشخاص داخل البلاد وجميع اللاجئين الراغبين بالعودة".

وشدد المبعوث الأممي على ضرورة ضمان العدالة والمحاسبة على الجرائم المرتكبة، مشيراً إلى أن ذلك يمرّ عبر نظام قضائي موثوق، ولا ينبغي اتباع "عقلية الانتقام".

وعن العقوبات المفروضة على سوريا، أوضح بيدرسون أنها عقوبات فُرضت خلال فترة حكم النظام السابق، وهي "ليست عقوبات أممية".

وأوضح أن العقوبات فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وربما دول أخرى، معرباً عن تأييده رفع العقوبات عن سوريا ضمن مسار منظم.

والأحد، وصل بيدرسون إلى العاصمة دمشق في أول زيارة بعد الإطاحة بالنظام المنهار، بعد حضوره، السبت الماضي، اجتماع وزراء الخارجية الذي عُقِد في العقبة بالأردن بمشاركة عدة دول، لبحث التطورات الأخيرة في سوريا.​​​​​​​

وفي 8 ديسمبر/كانون الأول الجاري سيطرت فصائل سورية على العاصمة دمشق وقبلها مدن أخرى، مع انسحاب قوات النظام المنهار من المؤسسات العامة والشوارع، لينتهي بذلك عهد دام 61 عاماً من حكم نظام حزب البعث، و53 عاماً من حكم عائلة الأسد.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
مجازر الاحتلال بغزة.. 100 شهيد معظمهم من منتظري المساعدات خلال يوم واحد
خسائر فادحة.. الاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود بينهم ضابط بكمين مركب جنوبي غزة
قائد فيلق القدس الإيراني يظهر في احتفالات وسط طهران متحدياً شائعات اغتياله للمرة الثانية
وكالة الطاقة الدولية تعلن عدم وجود تسرب لإشعاعات.. وأمريكا: هجماتنا قلَّصت قدرات طهران النووية
استشهاد مسنة في الضفة.. والاحتلال يواصل الهدم والتجريف والاعتقالات وسط استمرار اعتداءات المستوطنين
مقتل 4 جنود وجرح 17 في كمين مركَّب بغزة.. و"القسام" تعلن تنفيذ عمليات ضد جيش الاحتلال
ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى أكثر من 56 ألفاً.. و"أونروا" تحذّر من تحويل المساعدات إلى "فخ قاتل"
مصادر عبرية: 28 قتيلاً و3238 مصاباً بينهم حالات خطرة جراء الرد الإيراني على إسرائيل
تركيا ترحّب بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران وتدعو إلى التزامه
مخزون إيران النووي تحت الأرض.. أين اختفى اليورانيوم المخصب؟
"فخّ قاتل".. الأونروا تنتقد نظام المساعدات المدعوم من أمريكا في غزة
المعارضة الإسرائيلية تدعو لإنهاء الحرب في غزة واستعادة الأسرى بعد وقف إطلاق النار مع إيران
الناتو يشيد بالصناعات الدفاعية التركية ويؤكد ضرورة ربطها بالدول الأوروبية
قطر تستدعي سفير إيران وتُدين هجوم قاعدة العديد الأمريكية.. وطهران: هجومنا دفاع عن النفس
خروقات مستمرة.. 3 قتلى بقصف مسيّرة إسرائيلية سيارة جنوبي لبنان
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us