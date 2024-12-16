سياسة
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الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات جوية على محافظتي اللاذقية وطرطوس بسوريا
أعلن مرصد الطيران السوري اليوم الاثنين، أن الاحتلال الإسرائيلي شن سلسلة غارات جوية على عدد من النقاط العسكرية في محافظتي اللاذقية وطرطوس غربي سوريا.
الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات جوية على محافظتي اللاذقية وطرطوس بسوريا
يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ سقوط النظام مئات الغارات الجوية على سوريا لتدمير المنشآت والآليات العسكرية في البلاد / صورة: AA
16 ديسمبر 2024

وأوضح المرصد أن طائرات الاحتلال الحربية استهدفت مقرات عسكرية ومستودعات ذخيرة في اللاذقية وطرطوس، وفوج 32 دفاع جوي، والمقر العسكري 107، إضافة إلى عدد من القرى.

وعقب انهيار النظام السوري، شن الاحتلال الإسرائيلي مئات الغارات الجوية على سوريا لتدمير المنشآت والآليات العسكرية في البلاد.

وفي 8 ديسمبر/كانون الأول الجاري، سيطرت الفصائل السورية على العاصمة دمشق وقبلها مدن أخرى، مع انسحاب قوات النظام من المؤسسات العامة والشوارع، لينتهي بذلك عهد دام 61 عاماً من حكام نظام حزب البعث و53 سنة من حكم عائلة الأسد.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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