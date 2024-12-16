وأوضح المرصد أن طائرات الاحتلال الحربية استهدفت مقرات عسكرية ومستودعات ذخيرة في اللاذقية وطرطوس، وفوج 32 دفاع جوي، والمقر العسكري 107، إضافة إلى عدد من القرى.

وعقب انهيار النظام السوري، شن الاحتلال الإسرائيلي مئات الغارات الجوية على سوريا لتدمير المنشآت والآليات العسكرية في البلاد.

وفي 8 ديسمبر/كانون الأول الجاري، سيطرت الفصائل السورية على العاصمة دمشق وقبلها مدن أخرى، مع انسحاب قوات النظام من المؤسسات العامة والشوارع، لينتهي بذلك عهد دام 61 عاماً من حكام نظام حزب البعث و53 سنة من حكم عائلة الأسد.