سياسة
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زاعمةً أنه يحوي صواريخ.. إسرائيل تفجّر مستودعاً عسكرياً في طرطوس غربي سوريا
ادّعت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه فجّر مستودعاً عسكرياً كبيراً في طرطوس غربي سوريا، ما تسبب في انفجار هائل في المنطقة، وزعمت أن المستودع يحوي "كمية هائلة من الأسلحة".
زاعمةً أنه يحوي صواريخ.. إسرائيل تفجّر مستودعاً عسكرياً في طرطوس غربي سوريا
جيش الاحتلال الإسرائيلي يستهدف طرطوس غربي سوريا بقصفٍ سبَّب انفجاراً هائلاً / صورة: وسائل التواصل
16 ديسمبر 2024

وقالت الإذاعة، اليوم الاثنين، إن "الجيش فجَّر، الليلة الماضية (الأحد)، مستودعاً عسكرياً كبيراً في طرطوس، خاصاً بالصواريخ والقذائف والألغام والقذائف المضادة للدبابات"، وأضافت أن "الجيش الإسرائيلي دمر معظم المعدات العسكرية الاستراتيجية لجيش (النظام السوري المنهار) الأسد".

وعقب انهيار نظام حزب البعث في سوريا في 8 ديسمبر/كانون الأول الجاري، نفِّذت إسرائيل، وما زالت، مئات الغارات الجوية في مناطق متفرقة لتدمير المنشآت العسكرية التابعة للنظام المنهار.

وسيطرت فصائل سورية على العاصمة دمشق في 8 ديسمبر/كانون الأول الجاري، مع انسحاب قوات النظام من المؤسسات العامة والشوارع، لينتهي عهد دام 61 عاماً من حكم نظام حزب البعث، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.

وحكم بشار الأسد سوريا 24 عاماً، وبالتحديد منذ 17 يوليو/تموز 2000، خلفاً لوالده حافظ الأسد (1971-2000)، وفرَّ هو وعائلته إلى روسيا التي أعلنت منحه اللجوء لما عدَّتها "أسباباً إنسانية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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