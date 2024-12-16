وقالت الإذاعة، اليوم الاثنين، إن "الجيش فجَّر، الليلة الماضية (الأحد)، مستودعاً عسكرياً كبيراً في طرطوس، خاصاً بالصواريخ والقذائف والألغام والقذائف المضادة للدبابات"، وأضافت أن "الجيش الإسرائيلي دمر معظم المعدات العسكرية الاستراتيجية لجيش (النظام السوري المنهار) الأسد".

وعقب انهيار نظام حزب البعث في سوريا في 8 ديسمبر/كانون الأول الجاري، نفِّذت إسرائيل، وما زالت، مئات الغارات الجوية في مناطق متفرقة لتدمير المنشآت العسكرية التابعة للنظام المنهار.

وسيطرت فصائل سورية على العاصمة دمشق في 8 ديسمبر/كانون الأول الجاري، مع انسحاب قوات النظام من المؤسسات العامة والشوارع، لينتهي عهد دام 61 عاماً من حكم نظام حزب البعث، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.

وحكم بشار الأسد سوريا 24 عاماً، وبالتحديد منذ 17 يوليو/تموز 2000، خلفاً لوالده حافظ الأسد (1971-2000)، وفرَّ هو وعائلته إلى روسيا التي أعلنت منحه اللجوء لما عدَّتها "أسباباً إنسانية".