سياسة
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العفو الدولية: صربيا زرعت برنامج تجسس بهواتف صحفيين بدعم من شركة إسرائيلية
قالت منظمة العفو الدولية في تقرير أصدرته، اليوم الاثنين، إن مسؤولين صربيين زرعوا برنامج تجسس محلي الصنع في هواتف عشرات الصحفيين والنشطاء، استناداً إلى أدلة جنائية رقمية وشهادات نشطاء قالوا إنهم تعرضوا للقرصنة في الشهور القليلة الماضية.
العفو الدولية: صربيا زرعت برنامج تجسس بهواتف صحفيين بدعم من شركة إسرائيلية
منظمة العفو الدولية تقول إن مسؤولين صربيين زرعوا برنامج تجسس في هواتف عشرات الصحفيين والنشطاء / صورة: Reuters
16 ديسمبر 2024

وجاء في التقرير أن تقنيةً مقدمةً من شركة "سيليبرايت" الإسرائيلية للمراقبة، استُخدمت في حالتين لفتح الهواتف قبل استهدافها.

وذكرت المنظمة في التقرير أن برنامج التجسس الصربي، الذي أطلقت عليه اسم "نوفي سباي"، التقط لقطات شاشة سرّية من الهواتف المحمولة، ونسخ أرقام الاتصالات، ثم حمّلها على خادم تسيطر عليه الحكومة.

وأضافت المنظمة: "أبلغ نشطاء وصحفي في حالات متعددة عن مؤشرات على نشاط مشبوه على هواتفهم المحمولة بعد مقابلات مع الشرطة الصربية والسلطات الأمنية مباشرةً".

ولم تردّ وزارتا الداخلية أو الخارجية أو جهاز المخابرات الصربي على طلبات للتعليق قُدمت في 12 ديسمبر/كانون الأول.

وتستخدم أجهزة إنفاذ القانون، ومن بينها مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي (إف بي آي)، منتجات "سيليبرايت" على نطاق واسع لفتح الهواتف الذكية وفحصها بحثاً عن أدلة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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