وجاء في التقرير أن تقنيةً مقدمةً من شركة "سيليبرايت" الإسرائيلية للمراقبة، استُخدمت في حالتين لفتح الهواتف قبل استهدافها.

وذكرت المنظمة في التقرير أن برنامج التجسس الصربي، الذي أطلقت عليه اسم "نوفي سباي"، التقط لقطات شاشة سرّية من الهواتف المحمولة، ونسخ أرقام الاتصالات، ثم حمّلها على خادم تسيطر عليه الحكومة.

وأضافت المنظمة: "أبلغ نشطاء وصحفي في حالات متعددة عن مؤشرات على نشاط مشبوه على هواتفهم المحمولة بعد مقابلات مع الشرطة الصربية والسلطات الأمنية مباشرةً".

ولم تردّ وزارتا الداخلية أو الخارجية أو جهاز المخابرات الصربي على طلبات للتعليق قُدمت في 12 ديسمبر/كانون الأول.

وتستخدم أجهزة إنفاذ القانون، ومن بينها مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي (إف بي آي)، منتجات "سيليبرايت" على نطاق واسع لفتح الهواتف الذكية وفحصها بحثاً عن أدلة.