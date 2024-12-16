وقال شهود عيان إن جرافات إسرائيلية ترافقها قوات من الشرطة داهمت حي البستان قبل الشروع في تنفيذ عملية الهدم التي شملت "5 شقق سكنية مملوكة لعائلة شافع، و2 لعائلة أبو ذياب، وواحدة لعائلة جلاجل، وأخرى لعائلة بشير".

وأشاروا إلى أن 31 فلسطينياً، بينهم أ طفال، كانوا يعيشون في هذه الشقق السكنية قبل هدمها. ويضم حي البستان 116 منزلاً فلسطينياً يعيش فيها 1550 فلسطينياً.

وصعَّدت السلطات الإسرائيلية في الأشهر الأخيرة من عمليات الهدم في حي البستان، الذي تقول البلدية الإسرائيلية إنها ستقيم مكان المنازل الفلسطينية فيه حديقة توراتية.

من جانبه قال رئيس بلدة الرماضين بالضفة المحتلة، أنيس الزاغة، إن قوة إسرائيلية اقتحمت الموقع وهدمت منزلاً بمساحة 400 متر مربع، بالإضافة إلى 40 منشأة تجارية. وأوضح أن عملية الهدم جرت بدعوى أنها "شُيدت دون ترخيص".

بدوره، قال عيسى الرواشدة، صاحب إحدى المنشآت، إن الاحتلال "هدم محال تجارية وأحرق ما تبقى في الموقع"، مشيراً إلى أن المحال عبارة عن "متاجر لبيع الخضراوات والفواكه وبقالات وأدوات للبناء والزراعة".

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، الاثنين، بأن جرافات الاحتلال الإسرائيلي هدمت 6 منازل في بلدة عناتا شمال شرقي القدس المحتلة، ونقلت عن مصادر محلية أن 4 منازل تعود لعائلة الضيافين، ومنزلين يعودان لعائلة أبو غالية.

وأضافت أن المنازل الستة تقع في تجمع بدوي يضم 8 منازل لعدد من العائلات التي تقطنها منذ أكثر من 10سنوات.

بموازاة ذلك، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، مدينة أريحا. كما اقتحمت محلات "دعنا للصرافة" في المدينة، واستولت على مبلغ مالي.

ونقلت "وفا" عن مصادر أمنية قولها إن قوات الاحتلال داهمت منزل عائلة دعنا، في شارع عمان بمدينة أريحا، واقتادت المواطن علي دعنا وابنه وابن شقيقه من منزلهم إلى محل "دعنا للصرافة" وسط المدينة وفتشت المحل، واستولت على مبلغ مالي كبير، دون اعتقالات.

كما اعتقلت قوات الاحتلال 4 مواطنين شرق طولكرم.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت مساء أمس الأحد، عدة قرى وبلدات شمال غربي محافظة رام الله والبيرة.

وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا" بأن قوات الاحتلال اقتحمت قرى: كفر عين، ودير غسانة، والنبي صالح، وقراوة بني زيد، وبلدة بيت ريما، وسيَّرت آلياتها العسكرية في شوارعها، دون أن يُبلغ عن اعتقالات أو مواجهات.

وبموازاة الإبادة المستمرة في غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وسّع جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أسفر عن استشهاد 812 فلسطينياً، وإصابة نحو 6 آلاف و450.