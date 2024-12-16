وقال مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع للوزارة في بيان، إن "غارة للعدو الإسرائيلي بمُسيرة على بلدة النجارية بقضاء صيدا (محافظة الجنوب)، أدت إلى إصابة 3 أشخاص بجروح".

وأمس الأحد، فجَّر جيش الاحتلال الإسرائيلي منازل في قضاء صور بمحافظة جنوب لبنان.

ومنذ 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي يسود اتفاق هشّ لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله، أنهى قصفاً متبادلاً بدأ في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ثم تحول إلى حرب واسعة بدايةً من 23 سبتمبر/أيلول الماضي.

ومن أبرز بنود اتفاق وقف إطلاق النار، انسحاب إسرائيل تدريجياً إلى جنوب "الخط الأزرق" الفاصل مع لبنان خلال 60 يوماً، وانتشار قوات الجيش والأمن اللبنانية على طول الحدود ونقاط العبور والمنطقة الجنوبية.

وبموجب الاتفاق، سيكون الجيش اللبناني الجهة الوحيدة المسموح لها بحمل السلاح في جنوب البلاد، مع تفكيك البنى التحتية والمواقع العسكرية، ومصادرة الأسلحة غير المصرح بها.

وأسفر العدوان الإسرائيلي على لبنان عن 4 آلاف و61 قتيلاً و16 ألفاً و656 جريحاً، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، إضافةً إلى نزوح نحو مليون و400 ألف شخص، وجرى تسجيل معظم الضحايا والنازحين بعد تصعيد العدوان في 23 سبتمبر/أيلول الماضي.

ورداً على العدوان، أعلن حزب الله أنه نفَّذ بين 17 سبتمبر/أيلول و27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضيين 1666 عملية عسكرية، قُتل خلالها أكثر من 130 إسرائيلياً، وأصاب ما يزيد على 1250، ودمَّر 76 آلية عسكرية.