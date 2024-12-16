سياسة
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"نتواصل مع القوى المسيطرة".. روسيا: لم نقرر مستقبل قواعدنا العسكرية بسوريا
أكد متحدث الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، أنه لا يوجد قرار نهائي بشأن وضع القواعد العسكرية الروسية في سوريا، معلناً تواصل بلاده مع ممثلي القوى المسيطرة على الأوضاع.
"نتواصل مع القوى المسيطرة".. روسيا: لم نقرر مستقبل قواعدنا العسكرية بسوريا
جندي روسي يقف على قمة برج مياه في قاعدة حميميم الجوية في اللاذقية الساحلية السورية / صورة: Reuters
16 ديسمبر 2024

وقال بيسكوف في تصريح للصحفيين: "نتواصل حالياً مع ممثلي القوى المسيطرة على الوضع في سوريا، كل ذلك سيجري تحديده خلال عملية الحوار".

ومنذ سقوط نظام بشار الأسد يوم 8 ديسمبر/كانون الأول الجاري، تواصل روسيا سحب وحداتها العسكرية المتمركزة في مختلف أنحاء سوريا، بما في ذلك دمشق وحمص ومدن أخرى، إلى قاعدة حميميم الجوية في محافظة اللاذقية.

وتضم قاعدة حميميم، التي يتمركز فيها الجنود الروس، مدارج طائرات وأنظمة دفاع جوي ومعدات عسكرية مهمة.

وفي 8 ديسمبر/كانون الأول الجاري سيطرت الفصائل السورية على العاصمة دمشق وسبقتها مدن أخرى، مع انسحاب قوات النظام من المؤسسات العامة والشوارع، لينتهي بذلك عهد دام 61 عاماً من حكم نظام حزب البعث، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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