سياسة
2 دقيقة قراءة
رئيس النظام السوري المنهار يدَّعي أن فراره إلى روسيا بـ"تعليمات منها"
زعم رئيس النظام السوري المنهار بشار الأسد، أن فراره من سوريا "لم يكن مخططاً له"، مدّعياً أنه لجأ إلى قاعدة حميميم الروسية بمحافظة اللاذقية خلال المعارك التي سبقت سقوطه، وجرى نقله من هناك بناءً على تعليمات من موسكو.
رئيس النظام السوري المنهار يدَّعي أن فراره إلى روسيا بـ"تعليمات منها"
رئيس النظام السوري المنهار يدّعي أن فراره إلى روسيا كان بـ"تعليمات منها" / صورة: Reuters
16 ديسمبر 2024

جاء ذلك في بيان نشره رئيس النظام السوري المنهار، اليوم الاثنين، عبر حسابات في منصات تواصل اجتماعي تابعة له، وهو الأول من نوعه منذ الإطاحة به يوم 8 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

وحسب بيان رئيس النظام المخلوع، فإن "الأسباب الأمنية لم تسمح بالتواصل لتقديم توضيح" قبل هذا التوقيت، مدّعياً أن فراره من سوريا "لم يكن بشكل مخطط"، وأنه بقي في دمشق "يتابع مسؤولياته" حتى صبيحة الأحد 8 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

كما ذكر أنه "مع وصول فصائل المعارضة إلى دمشق انتقل، بالتنسيق مع الروس، إلى محافظة اللاذقية لمتابعة الأعمال القتالية من هناك".

وقال إنه "عند الوصول إلى قاعدة حميميم صباحاً، تبيَّن انسحاب القوات (التابعة للنظام) من خطوط القتال كافة وسقوط آخر مواقع الجيش".

وتابع: "مع تصعيد الهجوم على القاعدة العسكرية الروسية (حميميم) بالطيران المسيّر، طلبت موسكو من قيادة القاعدة العمل على تأمين الإخلاء الفوري إلى روسيا مساء الأحد 8 ديسمبر/كانون الأول".

وادَّعى الأسد أنه "خلال تلك الأحداث، لم يُطرَح موضوع اللجوء أو التنحي منّي أو من أي شخص أو جهة".

وفي 8 ديسمبر/كانون الأول الجاري، سيطرت فصائل سورية على العاصمة دمشق وقبلها مدن أخرى، مع انسحاب قوات النظام من المؤسسات العامة والشوارع، لينتهي بذلك عهد دام 61 عاماً من حكم نظام حزب البعث، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
مجازر الاحتلال بغزة.. 100 شهيد معظمهم من منتظري المساعدات خلال يوم واحد
خسائر فادحة.. الاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود بينهم ضابط بكمين مركب جنوبي غزة
قائد فيلق القدس الإيراني يظهر في احتفالات وسط طهران متحدياً شائعات اغتياله للمرة الثانية
وكالة الطاقة الدولية تعلن عدم وجود تسرب لإشعاعات.. وأمريكا: هجماتنا قلَّصت قدرات طهران النووية
استشهاد مسنة في الضفة.. والاحتلال يواصل الهدم والتجريف والاعتقالات وسط استمرار اعتداءات المستوطنين
مقتل 4 جنود وجرح 17 في كمين مركَّب بغزة.. و"القسام" تعلن تنفيذ عمليات ضد جيش الاحتلال
ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى أكثر من 56 ألفاً.. و"أونروا" تحذّر من تحويل المساعدات إلى "فخ قاتل"
مصادر عبرية: 28 قتيلاً و3238 مصاباً بينهم حالات خطرة جراء الرد الإيراني على إسرائيل
تركيا ترحّب بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران وتدعو إلى التزامه
مخزون إيران النووي تحت الأرض.. أين اختفى اليورانيوم المخصب؟
"فخّ قاتل".. الأونروا تنتقد نظام المساعدات المدعوم من أمريكا في غزة
المعارضة الإسرائيلية تدعو لإنهاء الحرب في غزة واستعادة الأسرى بعد وقف إطلاق النار مع إيران
الناتو يشيد بالصناعات الدفاعية التركية ويؤكد ضرورة ربطها بالدول الأوروبية
قطر تستدعي سفير إيران وتُدين هجوم قاعدة العديد الأمريكية.. وطهران: هجومنا دفاع عن النفس
خروقات مستمرة.. 3 قتلى بقصف مسيّرة إسرائيلية سيارة جنوبي لبنان
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us