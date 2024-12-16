جاء ذلك في بيان نشره رئيس النظام السوري المنهار، اليوم الاثنين، عبر حسابات في منصات تواصل اجتماعي تابعة له، وهو الأول من نوعه منذ الإطاحة به يوم 8 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

وحسب بيان رئيس النظام المخلوع، فإن "الأسباب الأمنية لم تسمح بالتواصل لتقديم توضيح" قبل هذا التوقيت، مدّعياً أن فراره من سوريا "لم يكن بشكل مخطط"، وأنه بقي في دمشق "يتابع مسؤولياته" حتى صبيحة الأحد 8 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

كما ذكر أنه "مع وصول فصائل المعارضة إلى دمشق انتقل، بالتنسيق مع الروس، إلى محافظة اللاذقية لمتابعة الأعمال القتالية من هناك".

وقال إنه "عند الوصول إلى قاعدة حميميم صباحاً، تبيَّن انسحاب القوات (التابعة للنظام) من خطوط القتال كافة وسقوط آخر مواقع الجيش".

وتابع: "مع تصعيد الهجوم على القاعدة العسكرية الروسية (حميميم) بالطيران المسيّر، طلبت موسكو من قيادة القاعدة العمل على تأمين الإخلاء الفوري إلى روسيا مساء الأحد 8 ديسمبر/كانون الأول".

وادَّعى الأسد أنه "خلال تلك الأحداث، لم يُطرَح موضوع اللجوء أو التنحي منّي أو من أي شخص أو جهة".

وفي 8 ديسمبر/كانون الأول الجاري، سيطرت فصائل سورية على العاصمة دمشق وقبلها مدن أخرى، مع انسحاب قوات النظام من المؤسسات العامة والشوارع، لينتهي بذلك عهد دام 61 عاماً من حكم نظام حزب البعث، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.