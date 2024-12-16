سياسة
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سوريا.. العشائر العربية في الرقة تتعهد بتحرير أراضيها من YPG الإرهابي
تعهدت عشائر عربية في محافظة الرقة شمالي سوريا، بتحرير واستعادة أراضيها المحتلة من تنظيم "YPG/PKK" الإرهابي منذ عام 2017.
سوريا.. العشائر العربية في الرقة تتعهد بتحرير أراضيها من YPG الإرهابي
نفق في محافظة الرقة شمالي سوريا أنشأه التنظيم الإرهابي / صورة: AA
16 ديسمبر 2024

جاء ذلك في ختام اجتماع ممثلي العشائر العربية من الرقة في منطقة تل أبيض المحرّرة من التنظيم الإرهابي نفسه في وقت سابق.

وفي كلمة له خلال الاجتماع، قال رئيس مجلس قبائل وعشائر تل أبيض، أبو عدي جربو، إن عشائر الرقة تناشد أبناء المحافظة ممن يقاتلون في صفوف "YPG/PKK" الانشقاق عنه فوراً.

بدوره، قال محمد أبو حمزة مدان، أحد القادة العسكريين المنتمين إلى عشائر الرقة، إن "عشائر المحافظة تتعهد لأهلها بتحريرهم من ظلم وقهر ما تسمى قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، وهذا التنظيم الانفصالي الإرهابي".

وأكد مدان أن "الرقة جزء لا يتجزأ من سوريا"، وأضاف: "نطالب أبناءنا الذين يقاتلون في صفوف (قسد) بالانشقاق عن هذا التنظيم الانفصالي"، كما طالب التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة بقطع دعمه لتنظيم "YPG/PKK" الإرهابي، موضحاً أن الناس سيعودون إلى منازلهم بعد تطهير المدينة من الإرهابيين.

أما محمد أبو نور، إحدى الشخصيات العشائرية البارزة في المنطقة، فقال إنهم اجتمعوا اليوم لإظهار موقف موحد ضد الجرائم التي يرتكبها التنظيم الانفصالي الإرهابي، من قتلٍ للناس ونهب للممتلكات العامة، واعتقالات وإثارة الفوضى.

واحتل إرهابيو تنظيم "YPG/PKK" مدينة الرقة، التي تقطنها أغلبية عربية، في أواخر عام 2017 بدعم أمريكي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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