وأورد ترمب خلال مؤتمر صحفي عقده، الاثنين، حول الأوضاع في سوريا في مقر إقامته في فلوريدا: "أعتقد أن تركيا ذكية للغاية"، متابعاً: "وأستطيع أن أقول إن (الرئيس المخلوع) الأسد كان جزاراً، وما فعله بالأطفال كان وحشياً".

وأضاف الرئيس الأمريكي المنتخب أن أردوغان "شخص أتفق معه جيداً"، وأشار إلى أن الرئيس التركي "بنى جيشاً قوياً للغاية"، وأنه "رجل ذكي جداً وقوي للغاية".

وأشار ترمب إلى أن واشنطن يمكن أن تعمل مع أنقرة في المنطقة، مؤكدا أن تركيا "قوة مهمة"، ولفت إلى أن الولايات المتحدة يمكن أن تكون أكثر فعالية في سوريا مع تركيا حليفتها في حلف شمال الأطلسي "ناتو".

وتابع ترمب: "مفتاح سوريا سيكون في يد تركيا.. ربما لم تسمع أحدا يقول هذا، لكن الأمر كذلك".

ورداً على سؤال أحد الصحفيين: "ماذا ستفعل بشأن 900 جندي أمريكي موجودين في سوريا؟"، أجاب ترمب: "يجب أن تكون هناك طريقة أخرى للقيام بذلك، إحداها هي تركيا".

وفي 8 ديسمبر/كانون الأول الجاري، سيطرت فصائل سورية على العاصمة دمشق وقبلها مدن أخرى، مع انسحاب قوات النظام المنهار من المؤسسات العامة والشوارع، لينتهي بذلك عهد دام 61 عاماً من حكم نظام حزب البعث، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.