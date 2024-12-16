سياسة
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ألمانيا تتجه إلى انتخابات مبكرة بعد خسارة شولتز ثقة النواب
خسر المستشار الألماني أولاف شولتز، اليوم الاثنين، ثقة النواب في تصويت أنهى ولايته، ومهَّد الطريق لانتخابات تشريعية مبكرة في 23 فبراير/شباط.
ألمانيا تتجه إلى انتخابات مبكرة بعد خسارة شولتز ثقة النواب
ألمانيا تتجه إلى انتخابات مبكرة بعد خسارة شولتز ثقة النواب / صورة: Reuters
16 ديسمبر 2024

وصوَّت البرلمان الألماني على الثقة في المستشار شولتز، بناءً على اقتراح قدَّمه الأسبوع الماضي بعد انهيار حكومته الائتلافية، إذ حصل على دعم 207 نواب، فيما صوَّت 394 نائباً ضد منحه الثقة، وامتنع 116 نائباً عن التصويت.

ومن المتوقع أن يلتقي شولتز مع الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، بعد إعلان نتيجة التصويت، ليقترح عليه حل البرلمان تمهيداً لإجراء انتخابات مبكرة.

وفي 6 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أقال المستشار الألماني وزير المالية كريستيان ليندنر، بسبب خلافات حادة بشأن الإصلاحات الاقتصادية، وقرر الحزب الديمقراطي الحر برئاسة الأخير، سحب جميع وزرائه من الحكومة ومغادرة الائتلاف.

وفي 12 نوفمبر/شباط اتفقت حكومة الأقلية (الحزب الديمقراطي الاجتماعي وحزب الخضر)، وأحزاب المعارضة الرئيسية في الاتحاد المسيحي على إجراء انتخابات مبكرة في 23 فبراير/شباط 2025، وذلك بعد انهيار التحالف الحاكم في البلاد.

وعقب يوم، أعلن شولتز أنه سيطلب تصويتاً على الثقة في البرلمان، بحيث يمهّد الطريق لإجراء انتخابات برلمانية مبكرة في 23 فبراير/شباط المقبل.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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