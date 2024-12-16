وصوَّت البرلمان الألماني على الثقة في المستشار شولتز، بناءً على اقتراح قدَّمه الأسبوع الماضي بعد انهيار حكومته الائتلافية، إذ حصل على دعم 207 نواب، فيما صوَّت 394 نائباً ضد منحه الثقة، وامتنع 116 نائباً عن التصويت.

ومن المتوقع أن يلتقي شولتز مع الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، بعد إعلان نتيجة التصويت، ليقترح عليه حل البرلمان تمهيداً لإجراء انتخابات مبكرة.

وفي 6 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أقال المستشار الألماني وزير المالية كريستيان ليندنر، بسبب خلافات حادة بشأن الإصلاحات الاقتصادية، وقرر الحزب الديمقراطي الحر برئاسة الأخير، سحب جميع وزرائه من الحكومة ومغادرة الائتلاف.

وفي 12 نوفمبر/شباط اتفقت حكومة الأقلية (الحزب الديمقراطي الاجتماعي وحزب الخضر)، وأحزاب المعارضة الرئيسية في الاتحاد المسيحي على إجراء انتخابات مبكرة في 23 فبراير/شباط 2025، وذلك بعد انهيار التحالف الحاكم في البلاد.

وعقب يوم، أعلن شولتز أنه سيطلب تصويتاً على الثقة في البرلمان، بحيث يمهّد الطريق لإجراء انتخابات برلمانية مبكرة في 23 فبراير/شباط المقبل.